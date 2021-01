CoolerMaster Hyper 212 Evo V2 – nový budgetový kráľ?

Chladiče z edície Hyper, či už 212 alebo 212+ Evo kraľovali segmentu budgetových chladičov a pre menej výkonné procesory ani nemalo zmysel kupovať niečo výkonnejšie. CoolerMaster predstavil nedávno nástupcu v podobe Hyper 212 Evo V2. Čo od chladiča s cenovkou približne 40 eur očakávať sa dozviete v dnešnej recenzii.

CM Hyper 212 Evo V2 - Balenie, špecifikácie



Chladič Hyper 212 Evo V2 od CoolerMasteru miery na presný typ užívateľov resp. zostavy. Cenovka sa odrazila aj na balení – povedzme si to rovno, Noctua to nie je ale na druhej strane tu je zase všetko čo potrebujete. Samotný chladič je vložený do plastového „držiaka“ a príslušenstvo zase do zvlášť malej krabičky. Celkovo pôsobí balenie lacnejšie ale zase je funkčné tak ako má byť. V malej krabičke nájdete teda potrebné príslušenstvo na montáž, vrátane plastovej pätice a extra držiaku na druhý ventilátor – na bočné spony priskrutkujete ventilátor a následne ho „nacvaknete“ na chladič.

Špecifikácie