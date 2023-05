Cooler Master Liquid 360L Core – pokus byť tým lepším... 

Cooler Master predstavuje práve dnes, svoj nový AiO chladič pod názvom Liquid 360L Core, ktorý by mal patriť k tým lepším, ak nie k najlepším AiO chladičom na trhu. K dispozícii bude popri 360mm verzii aj 240mm verzia. V oboch prípadoch bude hneď od začiatku dostupný aj biely variant.

Master Liquid 360L Core - Balenie, špecifikácie



Napriek tomu, že ide o novinku na trhu, čo sa týka balenia, netreba očakávať nič prevratné. Samotná potlač krabice prezradí o chladiči úplne všetko. Názov napovedá, že ide o verziu s 360mm radiátorom a tým pádom v balení nájdete 3x120mm ventilátory s aRGB podsvietením. To isté sa týka aj CPU bloku, ktoré ma podsvietené logo s nepatrným názvom Master Liquid po jeho boku.

Po odbalení všetkých igelitových vreciek sa dostanete k chladiču a samotnému príslušenstvu, ktoré je tvorené klasickými vecami, ktoré k inštalácii chladiču potrebujete. Príjemným a skvelým dodatkom sú malé plastové držiaky RGB konektorov. Veľmi jednoduché a extrémne efektívne riešenie. Už sa mi x-krát stalo pri skladaní zostavy, že konektory nedržali alebo pri manipulácii s káblami sa konektory odpojili. S týmto jednoduchým riešením sa vám to už nestane.

Poteší aj tuba s pastou, ktorá vydrží na pomerne veľa aplikácií. To, čo sa mi pozdávalo najmenej je Y rozdeľovač na ventilátory a to čo sa mi nepáčilo sú farebné kábliky. Jednoducho, všetky by mali byť poflexované a šetriť tu pár centov mi nedáva zmysel.

Špecifikácie