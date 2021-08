Čínsky reproduktor Tronsmart FORCE 2, ktorý hrá ako japonec

Pred nedávnom sme mali možnosť otestovať prenosný reproduktor Tronsmart Mega Pro POWER. Tentokrát sme získali do redakcie Tronsmart FORCE 2 portable wireless speaker.

Úvod

Tronsmart FORCE 2 dorazil pekne zabalený vo farebnej krabici, kde nájdeme kľúčové informácie o reproduktore a niektoré základné špecifikácie. Zaujme informácia o tom, že je reproduktor je možné spárovať až so 100 ďalšími reproduktormi a taktiež to, že reproduktor využíva čip Qualcomm QCC3021.

V balení nájdeme okrem manuálu ešte 3.5mm jack-jack kábel a USB-C kábel pre nabíjanie.

Rovnako ako minule testovaný model aj FORCE 2 je masívny a ťažký reproduktor. Do rúk sa nám dostáva kus poriadneho plastu. Celý reproduktor je pogumovaný a je vodeodolný, má špecifikáciu IPX7 – ochrana proti ponoreniu do vody počas 30 minút pri hĺbke 1 meter.

poriadne membrány...

Zadná časť reproduktora patrí ovládacím tlačidlám a dvojici konektorov - jeden USB-C konektor a 3.5mm jack. Nájdete tu inak len tlačidlo pre zapnutie/vypnutie, Bluetooth párovanie a zmenu hlasitosti. Hmotnosť reproduktora je 627 gramov pri rozmeroch 163 x 72 x 64 milimetrov.

Rozsah meničov je 60 Hz – 20 000 Hz. Výrobca sľubuje výkon meničov až 30W, čo na bežné počúvanie hudby stačí. Výdrž je na úrovni 15 hodín a nabíjanie 3 – 4 hodín. Aj počas testovania sa mi potvrdilo, že reproduktor nebudete veľmi často nabíjať. BT verzia 5.0 by mala mať dosah v tomto reproduktore do 10 metrov. Ako som už spomenul, vďaka IPX7 krytiu je reproduktor možné využiť ako outdoorové zariadenie. Niekoho poteší priložená šnúrka, ktorou je možné pripnúť reproduktor k batohu a pod.

Prax

Ak hľadáte kompaktný reproduktor do vrecka, tak Tronsmart FORCE 2 to asi nebude. Ide o pomerne veľký ale za to veľmi dobre spracovaný prenosný Bluetooth reproduktor. Vzhľadom na to, že aj deklarovaný výkon 30W nie je práve najmenší, si ho viem predstaviť ako reproduktor k notebooku a samozrejme k mobilu. Počítajte s tým, že niekde v lese alebo na pikniku dokáže ozvučiť aj väčší priestor. Na webe je chybný údaj, že reproduktor má slot pre mikroSD karty, v skutočnosti tam ale žiaden nie je. Deklarovaná výdrž 15 hodín je opäť pri 50% hlasitosti, v praxi sa však pri 70-80% hlasitosti dostaneme na slušných 12 hodín. Reproduktor sa raz za čas aktualizuje cez mobilnú aplikáciu plus cez túto aplikáciu je možno tiež prepojiť až 100 reproduktorov. Ak nechcete reproduktor aktualizovať, aplikáciu prakticky ani nepotrebujete. Prekvapili ma tiež basy, ak si vezmem do úvahy veľkosť zariadenia. Celkový hudobný dojem z reproduktora je veľmi dobrý.

Záver

Už minule testovaný reproduktor vo mne zanechal veľmi dobrý dojem. Kvalita spracovania je špičková a vyrovná sa akýmkoľvek drahým a značkovým produktom. Samozrejme nemôžete očakávať nejaké extra basy ale hudobný prejav je veľmi dobrý. Poteší podpora hlasových asistentov a taktiež možnosť telefonovať priamo cez reproduktor. Dostatočne veľká baterka zase zabezpečí celodňové prehrávanie hudby niekde v prírode. Ako powerbanku ho však použiť nejde a nedáva to ani zmysel batéria má kapacitu len 2500mAh. Osobne oceňujem ešte IPX7 krytie a hlavne využitie USB-C konektora. Ak budete chcieť reproduktor pripojiť k PC, môžete tak jednoducho urobiť prostredníctvom 3.5 milimetrového jack konektora. Medzi konkurentami sa určite nestratí a môžem ho pokojne odporučiť.