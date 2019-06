Chuwi Hi9 Air a Plus - tablety, ktoré majú čo ponúknuť

Boom tabletov je za nami a ich výrobe sa venuje čoraz menej značiek a väčšina z nich pochádza z Číny. Tablety ktoré si dnes predstavíme sú od Čínskeho výrobcu Chuwi a to konkrétne Hi9 Air a Hi9 Plus. Chuwi nie je žiadny nováčik na poli tabletov a ich výrobe sa venuje nejaký ten rok. Bol som preto veľmi zvedavý či sa bude jednať len o ďalší „lacný Čínsky výrobok“ alebo o zariadenie, ktoré dokáže konkurovať aj tabletom od komerčne známejších výrobcov.

Chuwi Hi9 Air a Hi9 Plus – Balenie a špecifikácie

Tablety Chuwi Hi9 dorazili vo veľmi podobných kartónových krabičkách . Na prednej strane krabičiek sa nachádza logo firmy „Chuwi“. Hi9 Air ho má nalepené formou samolepky a Hi9 plus ho má vytlačené. Na bokoch krabičky sa nachádzajú základné údaje o tablete (procesor, RAM, vnútorná pamäť, farba, veľkosť...). Milo ma prekvapilo samotné zabalenie tabletov. Tie sú okrem kartónového obalu zabalené ešte približne v 2cm penovom obale a sú tak dostatočne chránené voči poškodeniu.

(Balenie Chuwi Hi9 Air)

(Balenie Chuwi Hi9 Plus)

Pribalené príslušenstvo je základné. Tvorí ho nabíjačka, USB kábel na nabíjane (v prípade Hi9 Air MicroUSB a Hi9 Plus USB C) a návod. Hi9 Air má naviac v balení ochranné sklo. Môžete sa tak rozhodnúť či si na tablete ponecháte od výroby nalepenú fóliu, alebo radšej ako ochranu displeja použijete tvrdené sklo. V prípade Hi9 Plus si musíte vystačiť s fóliu, ktorá je tiež nalepená od výroby. V balení Hi9 Plus sa ešte nachádza spona na otváranie SIM šuplíka.

Špecifikácie

Model Chuwi Hi9 Air Rozmery 241.7 x 172.0 x 7.9 mm Materiál tela hliník, plast Hmotnosť 550g Displej 10,1", rozlíšenie 2560 x 1600px, IPS SoC MTK6797 Helio X20 Deca Core Grafický čip ARM Mali-T880 780MHz RAM 4GB Vstavané úložisko 64GB Podpora pamäťových kariet áno, max. 128GB Zadný fotoaparát 13MP Predný fotoaparát 5MP Batéria 8000 mAh SIM Dual Micro Sim Konektivita 3,5mm Jack, BT, Wifi 802.11a/ac/b/g/n (2.4 a 5Ghz), Micro USB OS Android 8