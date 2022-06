Build: Fractal Design Torrent Compact vs Be Quiet!

Buildy PC zostáv až tak často nerobievam ale keď som videl pri sebe Torrent Compact a chladič s ventilátormi Be Quiet! povedal som si, že toto by mohla byť dobrá kombinácia, ktorá k sebe jednoducho pôjde. Možno by bolo logickejšie vybrať si Be Quiet! skrinku, ale kde by bola tá sranda...Vo finále to bola naozaj vydarená voľba...

Komponenty

Základ celej zostavy už bol spomenutý: Fractal Design Torrent Compact, chladič Be Quiet! Dark Rock Pro 4 a ventilátory od rovnakého výrobcu. Presnejšie model Silent Wings 3.

Zostava je doplnená o grafickú kartu Gigabyte RTX 3070Ti, procesor Intel i9-9900k, dosku Asus s čipsetom Z390 a 16GB RAM. Celej zostave dodáva “šťavu” zdroj Silverstone ST65F-PT a o dostatočný prievan v skrinke sa postarajú ventilátory Be Quiet! Presnejšie štyri 140mm verzie Silent Wings 3, ktoré budú do skrinky vháňať čerstvý vzduch a jeden 120mm ventilátor Silent Wings 3, ktorý bude spolu so zdrojom vyfukovať teplý vzduch von.

Na Dark Rock Pro 4 viete namontovať aj tretí ventilátor. V takejto konfigurácii sa však do Torrent nezmestil, kvôli doske.

Zostava

Čiernej verzii Fractal Design Torrent Compact, tmavé vnútro vyslovene sedí...Popravde mi už dávnejšie nesedela nejaká kombinácia komponentov tak ako to v tejto zostave.

Pri takejto konfigurácii (4x intake, 2x outtake) odporúčam nastaviť zadný ventilátor na vyššie otáčky ako tie, ktoré fúkajú vzduch dovnútra. Teploty budú lepšie ako keď budú všetky ventilátory nastavené na rovnaké otáčky.

Výber Be Quiet! Ventilátorov, presnejšie Silent Wings 3 verzií sa ukázal ako správny. Tieto ventilátory patria k tým najtichším, ktoré si do skrinky môžete dať a rovnako to platí aj pre Dark Rock Pro 4. Treba však počítať s tým, že teploty CPU budú vyššie ako napríklad s NH-D15, NH-U12A, či dokonca so SilentiumPC Fortis. Všetky tieto chladiče sú výkonnejšie ako vlajková loď Dark Rock Pro 4. Na druhej strane dizajnovo, je tento chladič rozhodne na tom najlepšie.

V takto vyskladanej zostave sa procesor uchladil na 79 stupňov Celzia (otáčky Dark Rock Pro 4 sa pohybovali na 900RPM) pri konštantnej záťaži 70%. Pri hraní sa grafická karta zohriala na prijateľných 61 stupňov Celzia. Intake ventilátory sa točili na 400RPM, zadný zase na 600RPM.

Záver

Cieľom tejto zostavy boli dve veci a to skvelý dizajn a ideálne co najtichšia prevádzka. Oba požiadavky boli splnené na jednotku. Uznávam, že dizajn je subjektívna vec a možno nie každý bude so mnou v tejto veci súhlasiť ale to nechám na už Vás...

Čo sa týka samotného hluku, popravde ísť s ním ešte nižšie, by už chcelo vodné chladenie, pretože najhlučnejším komponentom zostavy ostala hlavne pri hraní, grafická karta. Napriek tomu, že riešenie od Gigabyte patrí k tým lepším, pri dlhodobom hraní to na super tichú prevádzku nie je. Rozhodne dá grafická karta o sebe vedieť viac ako chladič, či všetky ventilátory. Je jasné, že by sa s teplotami dalo ísť nižie ak by intake ventilátory pracovali na vyšších otáčkach, avšak toto nebolo cieľom.