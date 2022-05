BMW iX3 M Sport – keď najpredávanejšie rada BMW dostane čistú elektriku…

BMW iX3 je v podstate „obyčajná“ X3, akurát, že má pod kapotou elektrický motor. Dopĺňa tak benzínovú, dieslovú a hybridnú verziu. Séria X3 je napredávanejšia, podľa všetkého viac ako 3 séria.

Keďže iX3 bola vyrobená po všetkých ostatných verziách, príliš veľké zmeny vo vnútri, či vonku nečakajte.

Dizajn

Dizajn iX3 sa nesie v línii predošlých ročníkov X3jky. Predná dlhšia kapota je pre X3jku viac viditeľná ako napríklad u X5tky aj vďaka tomu, že je užšia. iX3 v čiernej farbe, ktorú som mal k dispozícii, s modrými doplnkami vyzerá perfektne...športový duch sa tomuto auto nezaprie a to nemusí mať ani žiadne špeciálne označenie.

Tým, že sa elektrická verzia nelíši od ostatných verzií, BMW sa sem nepodarilo dostať tak veľkú batériu ako by to pri určitej modifikácii bolo možné. Kvôli batériám umiestneným v podlahe, má iX3 dokonca nižšiu svetelnú výšku – 179mm vs 204mm (pri benzínovej verzii).

Testovaný kúsok bol po facelifte a spoznať to môžete hlavne podľa prednej masky a zadnej časti. Drobnej zmeny sa dočkali predné svetlá (sú užšie), nasávanie a predný nárazník – celkovo je predná maska vo finále športovejšia. Tento typ masky sa mi páči viac ako u predošlého ročníka 2021.

Podobných zmien sa dočkala aj zadná časť. M sport balík máte v prípade iX3 2022 v štandarde a to znamená iné svetlá, iný spodný nárazník... Opäť rovnako ako v prípade prednej masky, faceliftovaná iX3 vyzerá športovejšie, čo sa k BMW hodí. Celkové zmeny, ktoré BMW prinieslo, pomohli iX3jke aby vyzerala príťažlivejšie a viac BMW...