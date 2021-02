BMW 330e – perfektný plug-in hybrid sedan

Po skvelom SUV X3 xDrive 30e sa mi do rúk dostalo auto z opačného segmentu – sedan. Rovnako ako X3 tak aj 330e viete nabíjať doma, ponúka slušný dojazd na elektrickú energiu a navyše k tomu skvelé vozenie...

Dizajn



Tmavomodrá 330e pôsobí už na prvý pohľad luxusným dojmom, M paket jej dodáva navyše niektoré detaily, ktoré ocenia hlavne fanúšikovia tejto značky. Ak by sa nenachádzali malé dvierka pre nabíjanie nad ľavým kolesom, ani by ste nevedeli, že máte k dispozícii plug-in hybrid. Prezradil by ho maximálne tichý chod elektrického motoru. Takto dostávate do rúk BMW, ktoré sa netvári, že ide o Eco model 😊



Agresívnejší dizajn prednej masky naznačuje, že 330e nebude bežným autom. Dizajnéri BMW zaujímavo vymysleli líniu, ktorá opticky predeľuje svetlá a pokračuje akou si „vypuklinou“ až do spodnej mriežky chladiča. Na prvý pohľad si takýto detail možno ani nevšimnete ale keď máte chvíľu čas a k autu sa učupíte, začnete postupne odhaľovať a obdivovať práve takéto detaily.



Zadná časť je klasická sedanovská – zúžená zadná časť, kufor, ktorý sa otvára tesne za oknom, či užší nakladací priestor. Zadné svetlá BMW 330e svojím tvarom pripomínajú hokejku. Aj keď na prednej časti oceňujem spomínaný dizajnový prvok predelenia svetiel, či bočné línie tiahnuce sa cez obe dvere, na zadnej časti si 330e odnesie malú kritiku. Ide o krytku, ktorá schováva oko na ťahanie druhého auta. Keď sa na fotku pozriete detailne, uvidíte výrez ťahacieho oka v modrej a aj v plastovej čierne farbe difúzora. Ide o naozajstnú drobnosť ale nejak mi uniká prečo výrez nie je len v modrej časti. Toľko skvelých detailov po celom aute a potom takáto maličkosť...