Je skutočne Bitcoin zlato 21. storočia? Prečo jeho cena tak rapídne rastie a prečo je dobré ho vlastniť? Hoci len odrobinky. To si rozoberieme v tomto článku.

Úvod

Možno si hneď na úvod poviete prečo web ako pc.sk vôbec rieši kryptomeny, ktoré spadajú skôr do ekonomického a burzového sveta. Je to jednoduché, pretože nápad s vytvorením kryptomeny Bitcoin vznikol v hlave alebo v hlavách matematických a ekonomických géniov. A jeho základy sú spojené s počítačmi. Doteraz nie je vôbec jasné kto navrhol kód Bitcoinu, vieme len, že vystupuje pod akronymom Satoshi Nakamoto. Predpokladá sa, že tak zložitý kód a celý princíp nemohol vymyslieť jeden človek ale skupina asi 10 – 12 ľudí. Ak áno, zrejme sa jedná o najväčší ekonomický vynález ľudstva za posledných 2000 rokov.

Platidlá tu máme už tisíce rokov, pričom prvé meny boli niečím kryté – ešte do polovice 20. storočia zlatom, tzv. zlatý štandard. Dnes sú doláre či eurá kryté budúcim ziskom vo forme úrokov, takže prakticky budúcim sľubom o splatení so ziskom, teda úrokom. Svetové banky a vlády si uvoľňujú nové peniaze do obehu prakticky nekonečne podľa potreby. Pre zjednodušenie, emisia nových peňazí prebieha tak, že centrálne banky zvýšia rezervy komerčných bánk, ktoré tak získajú nové prostriedky mimo iného na poskytovanie obchodných úverov. Pre pochopenie vám môže pomôcť táto jednoduchá infografika.

Obeh peňazí vysvetľuje Fisherova rovnica:

M x V = P x T, teda Množstvo peňazí v obehu x rýchlosť obehu (obratu) peňazí = Cenová hladina x Objem transakcií v reálnych jednotkách

Napríklad počas COVID-19 ECB uvoľnila už najmenej 37 miliárd EUR. Časť peňazí pochádza z fondov a keď raz jednoducho dôjdu, tak ECB alebo FED napumpujú do obehu vyššie uvedeným spôsobom nové peniaze. To nazývame inflácia. Je to znehodnotenie už uvedenej meny na trhu, tým, že jej číslo nie je konečné ale jednoducho sa navýši do obehu o ďalšie množstvo. Zároveň tým znižujeme hodnotu meny na trhu. Predstavte si, že máte projekt v hodnote 1 miliardu EUR, ktoré nemáte, ale máte prístup do ECB a peniaze si necháte virtuálne vyrobiť (pripísať na účet) alebo jednoducho nechať niekde vytlačiť. (ECB našťastie nie je až tak nerozvážna ako je tomu americký federálny systém, známy pod skratkou FED.) Jednou z možností je jednoducho si požičať peniaze od súkromného kapitálu za úrok – dlhopisy. Centrálna banka poskytuje rezervy kryté aktívami súkromného trhu. Projekt tak samozrejme nebude stáť len 1 miliardu ale 1 miliardu + úroky (čo je zisk vlastníka peňazí). Je to presne ako keby ste si brali hypotéku, tiež si požičiavajte cudzie peniaze a je dosť pravdepodobné, že tie vaše peniaze v hypotéke sú peniaze inej súkromnej osoby (banka má samozrejme malé krytie / záruky u centrálnych bánk jednotlivých štátov), väčšinou však požičiava peniaze cudzích osôb.

Cena Bitcoinu za posledné 3 mesiace

Tento systém je jednoducho nastavený na nekonečný dlh a je vlastne jedno koľko ktorá krajina je zadlžená – či je to už 70, 90 alebo 170% HDP. Hoci sa každá vláda každoročne v krajine bráni ako ušetrila, nikdy sa nesplatí verejný dlh a peniaze budú znehodnocované aj naďalej. Ak by k takémuto zázraku naozaj došlo, nastal by nevyvážený jav, kedy je viac požadovaných peňazí v obehu ako je reálne k dispozícii. Predpokladá sa, že hotovostných peňazí je menej ako 2% všetkých peňazí trhu. Pre zjednodušenie, predstavte si, že by v jednom momente všetci veritelia bánk, teda tí, ktorí tam majú uložené peniaze, chceli vybrať peniaze. To by spôsobilo, že dopyt po hotovostných peniazoch by bol v pomere 1:50 bezhotovostných peňazí. Skrátka vybrali by sa všetky peniaze ale zároveň by neboli pokryté pohľadávky všetkých veriteľov.

Znehodnotenie existujúce meny využitím kvantitatívneho uvoľňovania nových peňazí = inflácia

Ako ukážku si môžeme vziať niektoré juho-americké štáty, kde je inflácia aj 400% ročne, alebo Nemecko počas druhej svetovej vojny, kde stál ráno chlieb 20 mariek ale večer to už bolo 200 mariek. Teda 10-násobne viac, stačilo k tomu, že sa len zbláznili burzové trhy. Raz za čas sa jednoducho systém vymaže a odpíšu sa nejaké tie nuly, napríklad ako tomu bolo v Grécku.

V roku 2008/2009 ale prišiel niekto s myšlienkou, že tak ako sú nerastné suroviny obmedzené môžeme vyrobiť aj obmedzenú menu! Vznikla myšlienka deflačnej alebo anti-inflačnej meny - na prvý pohľad progresívne myslenie. Satoshi Nakamoto navrhol BitCoin. Prinášame vám zhrnutie nad čím autor/i uvažoval/i.

„Vytvoríme plne peer-to-peer elektronickú menu, ktorá umožní platby rovno medzi dvoma subjektami, čím obídeme akékoľvek finančné inštitúcie (napr. VISA, Mastercard). Predstavte si, že vaša platba prebehne v rámci sekúnd či pár minút. Všetko čo sa musí, je len kryptografické overenie transakcie, za čo dostanú tí, ktorí poskytnú svoj výpočtový výkon odmenu vo forme BTC. Je to zároveň spôsob ako postupne uvoľníme Bitcoin do obehu. Tých je presne matematicky vypočítaných pomocou nasledujúcej rovnice 21 000 000. Jeho hodnota bude záležať od trhovej adaptácie. Tak teda napríklad bude 0.001 BTC stáť jedno euro.“

Rovnica vysvetľujúca presný počet Bitcoinov

6 blokov za hodinu * 24 hodín denne * 365 dní v roku * 4-ročný cyklus / epocha (pred halvingom)

~= 210 000.

Suma všetkých „odmenových“ blokov je vypočítaný ako bitcoin halving (popísaný ďalej) „50 + 25 + 12.5 + 6.25 + 3.125 + … = 100“

210 000 * 100 = 21 miliónov.

Veľmi zaujímavý je mail z apríla 12. 2009, ktorý celkom jednoducho vysvetlil ako BitCoin sieť funguje.

V skratke tam Satoshi opisuje, že v súčasnosti (2009) VISA spracuje zhruba 15 000 000 internetových platieb, avšak Bitcoin dokáže vďaka skalárnemu návrhu teoreticky nekonečne viac. Autor mailu sa odvoláva na známeho zakladateľa Intelu Gordona Moora, ktorý predpokladal a vytvoril axiómu, že výkon počítačového hardvéru sa 10-násobí každých 5 rokov a bude až 100-násobný za 10 rokov. Ďalej sa predpokladá, že aj keby sa Bitcoin dokázal trhom veľmi rýchlo adaptovať, tak počet transakcií a výkon počítačov bude natoľko veľký, že to sieť dokáže zvládnuť bez toho, aby niekto v určitom momente mohol do siete poslať falošný kód, ktorý ukradne všetky Bitcoiny z trhu. Okrem toho tu opisuje spôsob odmien za overenie transakcií. Časom však odmeny nebudú žiadne.

Spočiatku sa teda malo ťažiť (uvoľňovať menu do obehu a overovať transakcie) na procesoroch a neskôr na grafických kartách. Neskôr sa prešlo na špecializované ASIC stroje.

Ohromnou výhodou BTC je fakt, že bezpečnosť siete je super-skalárna a rastie s potrebou transakcií, množstva mincí v obehu a teda v ľudskej rečí – na základe výpočtového systému siete. Ak by ste chceli BTC sieť ovplyvniť, museli by ste v určitom momente podstrčiť do siete taký hardvér, ktorý by bol o „0.0.....1%“ (teda mal 50.0000...001% výkonu siete) výkonnejší ako celá súčasná sieť. O rizikách hovorí v tomto maili. Veľmi dobrá práca opisujúca Blockchain a čo sa skrýva za Bitcoinom je toto.

Blockchain v skratke

Block - chain je zjednodušene decentralizovaná databáza schopná uchovávať neustále sa rozširujúce záznamy bez možnosti zásahu zvonku. V prípade kryptomien ide o techniku verejnej účtovej knihy, kde sa zaznamenávajú všetky transakcie medzi používateľmi. Vďaka superskalárnej architektúre Bitcoin siete je možné vytvoriť prakticky neprekonateľnú kryptografiu, ktorá zaisťuje anonymitu operácie a eliminuje machinácie s neoprávnenými transakciami. Hlavné výhody Blockchain (Bitcoinu) uvádzame nižšie. Posledné roky sa experimentuje s využitím Blockchainu aj mimo „krypto-siete“ napríklad pre účely znižovania nákladov v obchodnej či súkromnej sfére.

Množstvo mincí v obehu a distribučný systém je matematicky vypočítaný na základe určitej nešpecifikovanej analýzy.

množstvo meny v obehu vs cena

Bitcoin HALVING - postupné uvoľňovanie meny do obehu

Čo je vlastne „BTC halving“, v preklade „BTC rozdelenie na polovicu“.

Bitcoin bol spočiatku púšťaný do obehu v počte 1 blok každých asi 10 minút a odmena pre ťažbárov bola nastavená na 50 BTC, pričom podľa rastu výpočtového výkonu (Moorov zákon) sa predpokladalo, že približne každé 4 roky sa odmeny znížia na polovicu (50; 25; 12.5...). Z tohto dôvodu by sa posledný drobný Bitcoin mal dostať do obehu niekedy okolo roku 2130 – 2140. Naposledy prebehol halving 11. mája 2020 a teda množstvo nového BitCoinu do obehu sa znížilo na polovicu. V skratke ak sa znižuje množstvo meny v obehu alebo jej uvoľnenie na trh, tak rastie cena. To vidíme zase aj posledné mesiace (obrázok vyššie).

BTC halving - rozdelenie na epochy (doteraz 3)

Sám Satoshi predpokladal, že bude rád, ak sa BTC bude dať porovnať s určitou menou, avšak môže sa stať, že bude stáť len pár centov/pencí oproti normálne mene. Mimochodom BTC vznikol na podobnej myšlienke ako XRP od spoločnosti Ripple až 4 roky na to, avšak s jedným rozdielom – nie je založený na dôvere a koncentrácii na jeden server. Matematicky vypočítaný inflačný (deflačný) charakter BitCoinu bol určený na úrovni 35%.

Hlavné podstaty a výhody Bitcoinu:

Rýchle a lacné prevody a prevencia pred dvojitým utrácaním (zdanením)

Žiadna inštitúcia alebo tretia strana pri transfere

Vlastníci (účastníci) sú plne anonymní

Nové mince sú púšťané do obehu na základe „práce“ nazvanej Hashcash (kryptografické overenie)

Potvrdenie o práci / transakcii podporuje sieť, aby uvoľnila ďalšie peniaze a zabránila dvojitým výdajom

Decentralizácia meny

Deflačný, stabilný charakter



Bitcoin sa začal adaptovať po roku 2011, kde prvý raz jeho cena výraznejšie stúpla. Začala oscilovať na určitej hranici, medzitým sme tu mali ďalší halving v roku 2016, čo nasledujúci rok vytiahlo BTC do ohromných výšok. BitCoin osciloval na burze až pri 20 000 USD. Tieto vianoce prekonal už 24 000 USD a naďalej rástol až ku hodnote 42 000 USD. Pre jednoduchšie pochopenie, z minulých dát vieme, že približne do jedného roka od halvinu dokáže Bitcoin pokoriť nové maximá voči bežným menám. Budúcu cenu Bitcoinu predpokladá stock-to-flow model, ktorý je prekvapivo pomerne presný, kde porovnáva logaritmicky vypočítanú cenu vs trhovú cenu Bitcoinu. Tento model je možné využiť aj na vzácne kovy, nielen na Bitcoin.

Pád Bitcoinu 2017

Rok 2017 bol mierne odlišný. Veľký mediálny humbuk o virtuálne meny spôsobil, že vlastníci chceli špekulatívne a čo najdrahšie predať BTC, avšak prakticky jediné možnosti ako BTC získať sú tri:

Priamo od držiteľov na ich privátnych peňaženkách

Cez krypto-burzy, ktorých je viac než 30 – najznámejšie Bittrex, Coinbase (Pro), Binance, Kraken, Mt.Gox

Treťou v domácnosti nerealizovateľnou možnosťou je BTC ťažiť (nie je možné asi 8 rokov a tak to musíte prenechať na veľké čínske ťažiarenské firmy. Prípadne si môžete BTC stroje (ASIC) prenajať. Túto možnosť však neodporúčam.)

Okrem toho všetci špekulanti chceli medzi rokmi 2016 - 2018 rýchlo zbohatnúť, nakúpiť Bitcoin a rýchlo predať so ziskom. Veď prečo aj nie? Dnes kúpim za 15 000 a zajtra predám za 20 000, že? Avšak sieť tento nápor úplne nezvládla a veľa ľudí svoj draho kúpený BTC nemohla predať, pretože prevody a potvrdenie transakcií trvali aj celé hodiny. Nehovoriac o výške poplatkov za jeden prevod. Každý sa chcel registrovať na burzy a robiť tzv. trading. Problém bol, že zahltené boli aj nové registrácie na burzách ako Bittrex či Binance. Následne prišiel viac-menej očakávaný kolaps a stagnácia meny na novej hodnote. V burzovom jazyku sa to nazýva "korekcia", tá nastáva vždy po "ATH - all-time-high". Pre potenciálnych investorov to v žiadnom prípade nie je hodnota, kedy sa má nakupovať.

TOP 7 kryptobúrz podľa objemu za posledných 24 hodín

Slabiny:

Avšak nie je všetko ružové, čo sa ligoce, a u špekulatívneho trhu akým je BitCoin, to platí dvojnásobne. Pred pár rokmi sme boli totiž svedkami ako sa podarilo hackerom vykradnúť burzu, ktorá vlastnila skoro 900 000 BTC. Pričom majiteľ tejto burzy pod nátlakom možného padnutia ceny žiadal od ostatných búrz ich rezervy na vykrytie strát. Výsledkom bolo, že MtGox skrachoval a BTC nikdy (doteraz) nevrátil. Údajne ich vlastní stále cez 100 000. BitCoin sa teda nepodarilo ukradnúť priamo ale prostredníctvom burzy. Preto odporúčam hlavne ak máte väčšie množstvo meny, držať ju na špecializovaných hardvérových peňaženkách a diskoch a pod. mimo zraku ľudí. Len nie na USB kľúčoch J .

Možno patríte rovnako ako ja a pár mojich známych k tým „šťastlivcom“, ktorý BitCoin medzi rokmi 2010 – 2011 ťažili doma na kolene, je však dosť pravdepodobné, že mince sú navždy stratené na Bitcoin poole alebo nedostupnej (stratený privátny kľúč) alebo stratenej peňaženke. Takto stratených Bitcoinov v obehu sa odhaduje 30% za prvé 2-3 roky ťaženia, v praxi to budú 3 – 5 000 000 BTC. To je jeden z dôvodov, prečo si BitCoin dokáže držať cenu. V obehu nikdy nebude 21 000 000 BTC. Mimochodom, zaujímavý je graf, kedy cena BTC rastie avšak padá počet BTC v obehu. Ak klesá cena, množstvo BTC sa na trhu zvýši. BitCoin nemá reálnu hodnotu (rovnako ako akákoľvek iná mena), jeho virtuálna cena nerastie, to „skutočné“ národné meny klesajú, preto sa zdá, že BTC ide tak výrazne nahor. Je to presne opačne. BTC je skvelým deflačným ukazovateľom. Cenu samozrejme ženú tiež špekulanti či finančné inštitúcie.

Prečo vlastniť Bitcoin?

Ukazuje sa, že kryptomeny majú budúcnosť. Začínajú ich vlastniť miliardári, kladne o nich hovorí Elon Musk a Facebook sa chystá za uvedenie svojej (centralizovanej) meny na trh s názvom Diem, ktorá pôvodne vznikla za spolupráce VISA a MASTERCARD. Tým sa však nepáčilo, že Facebook bude mať centralizovanú kontrolu. BitCoin je však iný, vnímajú ho už aj banky, aj keď ho spočiatku používali za platidlo čiernej ekonomiky. Americká vláda sa chystá zlegalizovať prijem z kryptomien ale hlavne zákon, ktorým by ste sa mali preukázať koľko ho vlastníte. Zisk z predaja kryptomien by ste mali zdaniť rovnako ako výnos z dividend či cenných papierov aj u nás. Čím viac ho ľudia budú vlastniť, tým sa urýchli jeho adaptácia a budú ho prijímať aj iný. Bitcoin je mena budúcnosti a určite by ste ju mali vlastniť. Môže sa raz sa stať, že Bitcoin alebo iné kryptomeny budú jediné platné platidlá. A teraz si predstavte, že nebudete mať ani jednu jednotku. Určite nebude trvať hromadná adaptácia 1, 2 či 5 rokov ale bude to ďalší cenný kapitál o 10 či 20 rokov. Samozrejme to môže byť aj úplne inak a lobbing bánk či finančných skupín ho môžu jedného dňa zabiť.

Hovoriť o tom či raz bude stať BTC 100 000 USD, alebo rovno 330 000 USD ako hovoria niektoré analýzy Bloombergu alebo rovno bude jeho cena 1 000 000 USD je priskoro. Môže sa jednoducho stať, že si pôjdete o 40 rokov kúpiť auto a nebude tu ani EURO ani USD ale len 0.005 BTC. Aká je potom reálne cena BitCoinu? Tým nevravím, že máte ísť zajtra do banky a nakúpiť kryptomeny za 100 000€ alebo rovno za hypotéku. Určite je dobre diverzifikovať svoj biznis či úspory aj v kryptomene.

V súčasnosti existuje niekoľko tisíc kryptomien, no reálnu budúcnosť má len pár. Mnoho kryptomien je slušných projektov avšak zatiaľ bez reálneho uplatnenia. Ak sa vám nejaký páči, skúste do toho investovať. V súčasnosti majú potenciál len napríklad : ETH, LTC, Monero, BAND, COMPOUND, ZCash, BitCoin Cash či YFI. Všetky meny jednu vec spoločnú – Blockchain. Veľa kryptomien je len špekulatívnych na rýchly zárobok a majitelia im reálne neveria. Najstabilnejšia mena je Bitcoin.

Mimochodom medzi veľkým investorov patrí len tento rok: PayPal, Stone Ridge Holding Group, MassMatual, RufferInvestment Company či Square a na sklonku roka aj CME. Jedným z najväčších finančných fondov je tzv. Grayscale Investments, ktorý nakupuje kryptomeny a predáva ich ďalej ako akcie s niekoľkopercentným ziskom. Výhoda fondu je v tom, že časť vkladov je krytá a rieši tiež zdanenie. Je to žiaľ tiež čierny kôň meny, pretože ak by GrayScale predal svojich viac než 500 000 BTC, dokázal by zahýbať s trhom, a to výrazne. Okrem toho ich majú aj rôzne fondy či banky, hoci sa tým veľmi nechvália. Nákupy vykonávajú tajne aby netlačili cenu nahor. Inak na väčšine búrz môžete robiť aj daily trading a môže vás to celkom uživiť, ale je to vždy vysokorizikový biznis. Napríklad špekulatívna mena The Graph (GRT) dokázala vzrásť o 350% za necelých 48 hodín a následne stratiť 200% svojej hodnoty za necelých ďalších 48 hodín. Bitcoin je však len jeden a ostatné sú len projekty s neistým výsledkom adaptácie. Môžeme si vziať na paškál napríklad už spomínaný Ripple – XRP, ktorý už čelí žalobe a trh samozrejme reagoval – masívnym predajom a prepadom hodnoty. Pritom ide o prvý a veľmi slušný projekt.

Upozorňujeme, že nákup kryptomien vykonávate na vlastné riziko a za prípadné straty teraz alebo v budúcnosti nenesieme zodpovednosť. Názor, že je potrebné do budúcna vlastniť BTC je názorom autora článku.