Be Quiet! Light Wings 120 a 140mm aRGB

Be Quiet! je populárny a známy výrobca skriniek, CPU chladičov a ventilátorov. Názov firmy napovedá, čomu sú výrobky tejto firmy podriadené – ticho je číslo jedna. Nejde len o marketingové reči a naozaj komponenty Be Quiet! patria k tomu najtichšiemu a najlepšiemu na trhu. Be Quiet! pomerne dlho odolával šialenstvu okolo RGB podsvietenia ale prišlo aj na to...Dnes tu mám na test 120 a 140mm verziu ventilátorov Light Wings práve s RGB podsvieteným.



Be Quiet! Light Wings 120/140mm - Špecifikácie a dizajn

Dizajn ventilátorov sa zásadne nelíši od zabehnutých sérií Pure Wings 2, Shadow Wings 2 a Silent Wings 3. Najväčším rozdielom je rovný rám okolo lopatiek, do ktorého je vložený matný aRGB kruh – z prednej časti je rámik pomerne hrubý, zo zadnej strany majú ventilátory tenký aRGB pásik. Dizajn 120 a 140mm verzie je identický, líšia sa teda len vo veľkosti. Tvar lopatiek a optimalizácia prietoku vzduchu je tak isto zhodná s vyššie spomenutými ventilátormi, takže o výkon sa báť nemusíte.



Dnes testované ventilátory sa predsa len od zbytku v niečom líšia a to rýchlosťou akou sa lopatky točia – 1700RPM u 120mm verzie a 1500RPM u 140mm verzie. Be Quiet! Ponúka aj tzv. High speed ventilátory, ktoré dosahujú rýchlosť 2500 resp. 2200 RPM.

Druhou zmenou sú použité ložiská, ktoré dosahujú o niečo nižšiu životnosť ako predošlé série ventilátorov. Hodnota o ktorej sa bavíme je 60,000 hodín. Pure Wings 2 majú životnosť 80,000 hodín, Shadow Wings 2 rovnako 80,000 hodín a Silent Wings 2 zase 300,000 hodín.

Tak či tak sa však bavíme o životnosti, ktorá presahuje životnosť iných komponentov v PC. Pri nepretržitej prevádzke je to viac ako 6 rokov, čo je určite dostačujúce.

Na test dorazil 3 pack 120 a 140mm verzie – takéto balenie má v sebe aj RGB hub, do ktorého viete zapojiť až 6 ventilátorov.

Be Quiet! Light Wings 120/140mm - Výsledky testov

Light Wings 120mm

Nastavenie - V/RPM Prietok - CFM/m3 Rýchlosť vzduchu 12V / 1680 RPM 50.4 CFM / 85.6 m3 1.72 m/s 11V / 1560 RPM 50.4 CFM / 85.6 m3 1.57 m/s 10V / 1440 RPM 46.19 CFM / 78.5 m3 1.57 m/s 9V / 1320 RPM 41.98 CFM / 71.3 m3 1.43 m/s 8V / 1200 RPM 37.77 CFM / 64.2 m3 1.15 m/s 7V / 1020 RPM 33.55 CFM / 57 m3 1 m/s 6V / 900 RPM 29.16 CFM / 49.5 m3 1 m/s 5V / 700 RPM 23.23 CFM / 39.5 m3 0.6 m/s 4V / 600 RPM 11.77 CFM / 20 m3 0,4 m/s





Light Wings 140mm

Nastavenie - V/RPM Prietok - CFM/m3 Rýchlosť vzduchu 12V / 1560 RPM 58.24 CFM / 99 m3 1.86 m/s 11V / 1440 RPM 52.22 CFM / 88.7 m3 1.72 m/s 10V / 1320 RPM 46.2 CFM / 78.5 m3 1.57 m/s 9V / 1200 RPM 40.18 CFM / 68.3 m3 1.43 m/s 8V / 1140 RPM 34.17 CFM / 58.1 m3 1.29 m/s 7V / 960 RPM 28.15 CFM / 47.8 m3 1.15 m/s 6V / 840 RPM 21.88 CFM / 37.2 m3 1 m/s 5V / 720 RPM 14.4 CFM / 24.5 m3 0.8 m/s 4V / 540 RPM 10.93 CFM / 18.6 m3 0,6 m/s

Výrobcom deklarovaný prietok bol nameraný aj v samotných testoch, dokonca u 120mm verzie boli výsledky o niečo lepšie. Tým, že sa ventilátory točia na 1700RPM je ich samozrejme počuť ale nie je to také hrozné ako u iných ventilátorov, ktoré sa točia na takto vysoké RPM. Keď sa dostanete na úroveň 700 RPM a menej, pôjde o takmer nepočuteľné ventilátory. Práve pri takýchto otáčkach ich bude väčšina z vás používať a budú vhodnejšie ako intake/outtake do pc skrinky. Treba však povedať, že celkovo sú Light Wings o niečo hlučnejšie ako SilentWings 3. Keď ich dáte vedľa seba na rovnaké otáčky Light Wings budú vždy hlučnejšie.



Be Quiet! Light Wings 120/140mm - Záver



Kto hľadá kvalitné podsvietené ventilátory, mal by do svojho hľadáčika zaradiť určite aj Be Quiet! LightWings. Podsvietenie je decentné a zo strany kadiaľ ventilátor fúka vzduch aj krajšie. Tieto ventilátory otestujem v inom článku aj na chladiči a uvidí sa, či má zmysel aby ste ich dávali práve sem. Moje očakávanie a predpoklad je, že skôr nie. Museli by totiž ísť na zbytočne vysoké RPM a tým pádom by bol aj hluk zbytočne veľký. Skôr by som tieto ventilátory mieril ako intake/outake. V tomto prípade dokážu pretlačiť/vytlačiť do a zo skrinky dostatok vzduchu. Osobne by som ich v skrinke používal pri menšom nastavení RPM ako 700, kedy dosiahnete dobrú kombináciu prietoku a hluku a výhodou je fakt, že s reguláciou môžete ísť až k 4V kedy sú ventilátory nepočuteľné.