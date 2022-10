Autel Robotics Evo Nano+ s týmto dronom si užijete kopec zábavy

249 gramov, šírka iba 31 centimetrov, maximálna rýchlosť 15m/s (54 km/h), odolnosť voči vetru level 5 a dosah 10 kilometrov? Už len toto napovedá o tom, že dron od Autelu zabezpečí poriadny kus zábavy a to nehovoriac o foto schopnostiach tohto malého drobca...Na test dorazil Evo Nano+ s troma batériami, ktoré dokopy sľubujú pri dobrých poveternostných podmienkach takmer 85 minút skvelej zábavy. V brašne, v ktorej je dron uložený má všetko svoje miesto – batérie, nabíjačka, adaptér pre 3 batérie, káble, dron aj ovládač. Popravde som bol až trochu prekvapený, čo všetko sa do takto malého priestoru relatívne pohodlne zmestilo.

Dizajn

Začnime najprv od ovládača, ktorý mi asi najviac pripomína X-Box ovládač, čo je vo finále celkom dobrá správa, pretože sa skvelo drží a kľudne ho môžete mať v rukách aj hodinu. Nejakú únavu rúk a bolesť v oblasti palcov nebudete ani cítiť. Ak mám porovnať ovládač s tým od DJI, Autelu je o kus ergonomickejší a vyhovoval mi pri dlhodobom používaní viac. Hmotnosť je rovnako skvelo vybalansovaná aj keď máte v držiaku ťažší telefón, ako napríklad Pixel 6. Tlačidlá a spôsob stlačenia/tlaku, ktorý treba vyvinúť je tak akurát a samotné tlačidlá vám naznačia, že čo to vydržia. Kvalita prevedenia je rovnako na vysokej úrovni ako napríklad DJI.

Keď sme pri páčkach – v menu si viete navoliť 3 druhy ovládania. Každý mód má iné usporiadanie smerovania dronu. Škoda, že si neviete navoliť tieto nastavenia úplne podľa seba...

Samotný dron dorazil v oranžovej farbe, vďaka čomu je na oblohe lepšie viditeľný (aj keď teda len do určitej vzdialenosti/výšky). Dron je dostupný ešte v ďalších troch farbách – sivá, červená a biela. Predná časť tohto drona mi pripomína nejakého malého žraloka :) Čo sa týka konštrukcie je to proste štandard so 4 klasickými vrtuľami. Celkovo sa na Evo Nano nachádza až 6 kamier, ktoré sledujú dianie za dronom vpredu, vzadu a v spodnej časti. Sledovanie prekážok fungovalo skvelo (aj keď nie vždy ukázal presne vzdialenosť od prekážky – hlavne ak napríklad pred nejakým kopcom stál človek. Rozdiel bol cca 1 až 2 metre) a o všetkom ste informovaný na displeji smartfónu. Vnímanie objektov je na veľmi vysokej úrovni a Autel Evo Nano dokáže rozoznať aj druhý letiaci dron (DJI Mavic 2 napríklad nijak nedetekoval prítomnosť Autelu...)