EN
  1. Domov
  2. Asus Zenfone 12 Ultra - ide si svojou cestou

Asus Zenfone 12 Ultra - ide si svojou cestou

Kapitoly článku

Asus Zenfone 12 Ultra je svojim spôsobom zaujímavý telefón, ktorý síce veľmi nebaví, ale ani nenudí. Je to taký stred, ktorý si viem skôr predstaviť v rukách zamestnanca firmy, než v rukách hráča, alebo teenagera. Vzhľadom veľmi nevyčnieva, ale určite neurazí, je to taká "šedá myš" medzi smartfónmi, ktorá paradoxne skrýva výkonný hardware. Nehovoriac o pomerne zaujímavej zostave fotoaparátov. 


Balenie a špecifikácia

Asus Zenfone 12 Ultra prichádza v elegantnom balení z ekologických materiálov, ktoré korešponduje s filozofiou udržateľnosti, ktorú Asus vo svojej vlajkovej lodi prezentuje. Súčasťou balenia je USB-C kábel, priehľadný ochranný obal, nástroj na vyberanie SIM slotu spolu s nevyhnutnou dokumentáciou. Samozrejme chýba nabíjačka v balení, čo je dnes v segmente vlajkových telefónov, čoraz častejším štandardom s cieľom znížiť ekologickú záťaž. Hlavne, že si ju musíme neskôr kúpiť.

Z hľadiska špecifikácií svojou výbavou Zenfone 12 Ultra zaujme hneď na prvý pohľad. Telefón je poháňaný procesorom Qualcomm Snapdragon 8 Elite s frekvenciou až 4,3 GHz, spoločne so 16GB pamäťou RAM typu LPDDR5X a 512GB rýchleho interného úložiska UFS 4.0. Operačným systémom je najnovší Android 15, ktorý spolu s čistou nadstavbou ZenUI prináša svižný používateľský zážitok. Telefón je vybavený 6,78-palcovým LTPO AMOLED displejom s obnovovacou frekvenciou až do 144 Hz a jasom až 2500 nitov. Celková váha je 220 gramov pri rozmeroch 163,8 x 77 x 8,9 mm. Okrem výkonu je dôležitá aj odolnosť, ktorú zaručuje certifikácia IP68 proti vode a prachu.

Tagy ASUS zenfone zenfone 12 ultra smartfón Android
Pridať nový komentár
Rady pre písanie
TOPlist