ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 – Asus to s dvomi obrazovkami myslí vážne

Notebooky s dvomi obrazovkami sme už mali možnosť otestovať. Či už to bola predošlá generácia ASUS Zenbook Pro alebo Zephyrus od ROG-u. Že to nebol iba jednorazový výstrel do tmy dokazuje novinka, na ktorú sa pozrieme dnes.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 – Balenie, špecifikácie

Balenie notebooku je luxusné, ako sa na prémiovú radu notebookov patrí. Pevná krabica ukrýva ďalšie dve krabičky a jedno veľmi praktické príslušenstvo, ktorým je obal na notebook.

Vo väčšej z dvojice krabičiek sa nachádza notebook, zopár papierových letáčikov s informáciami a dvojica skladacích nožičiek. Druhá krabička ukrýva adaptér, ktorý má napriek vysokému výkonu 150W vcelku kompaktné rozmery. Nie je to teda typická tehla, ktorú dostanete k výkonným notebookom, ale ani malý cestovný adaptér. Jednoducho niečo medzi.

Testovací kus je vybavený procesorom Core i7 12. generácie, ktorý v sebe kombinuje výkonné x86 a úsporné ARM jadrá. K dispozícii sú aj verzie s Core i9 alebo Core i5, ktoré sa líšia najmä počtom jadier. Grafickú časť má na starosti integrovaný grafický čip, avšak k dispozícii sú aj verzie s Nvidia 3050Ti.

Podrobné špecifikácie sú nižšie v tabuľke.