ASUS VivoBook 15 X512 – pracovný notebook v kompaktnom prevedení

Aj na tohtoročnom veľtrhu spotrebnej elektroniky CES, ktorý sa každoročne koná v Las Vegas, bolo prítomných viacero výrobcov zameriavajúcich sa na kategóriu prenosných počítačov, v ktorej predstavili svoje novinky pre rok 2019. Jedným z nich bol aj známy tchajwanský výrobca Asus, ktorý sa okrem iných produktov pochválil notebookom Asus VivoBook 15 X512. Jeho dizajn pôsobí na prvý pohľad príjemne, zároveň má kompaktné rozmery a váži len 1,75kg. To je ideálna kombinácia, ktorú oceníte pri častom nosení do práce alebo na prednášky. Ak sa aj vám zapáčil jeho dizajn a zaujímate sa o jeho ďalšie vlastnosti, ako sú výkon a výdrž, či celková kvalita prevedenia, tak tieto informácie vám prinášame v našej recenzii.

Balenie, špecifikácie, dizajn

Asus VivoBook 15 X512 je dodávaný v minimalistickom „kufríkovom“ balení, ktorého rozmery sú len o niečo väčšie ako samotný notebook. Okrem zariadenia, ktoré bolo ešte zabalené do látkovej ochrannej fólie, obsahuje iba krátky užívateľský manuál a nabíjací adaptér, ktorý sa nachádzal v malej zásuvke na pravej strane.

Špecifikácie

Uhlopriečka 15,6" (16:9) Rozlíšenie 1 920 × 1 080 CPU Intel Core i5 8250U Kaby Lake Refresh GPU NVIDIA GeForce MX130 2GB Operační pamäť 8 GB Úložisko SSD 128 GB + HDD 1TB Konektivita Wi-Fi 5 (802.11 ac) Bluetooth 4.1 1× COMBO audio jack

1× USB-C 3.0 (USB 3.1 Gen 1)

1× USB-A 3.1 (Gen 1)

2× USB 2.0

1× HDMI

1× slot pre kartu Micro SD Farebné prevedenie strieborné, modré Kamera 720p HD Batéria 32 Wh (dvojčlánková Li-Ion) Hmotnosť 1,75 Kg Rozmery 357.2 x 230.4 x 19.9 mm (š x h x v) Operačný systém Windows 10 Home

Dizajn

Do redakcie nám na testovanie prišiel strieborný variant (Transparent Silver), ktorý podľa môjho názoru pôsobí viac elegantnejšie a pútavejšie, ako modré farebné vyhotovenie (Peacock Blue), ktoré by malo byť rovnako dostupné na našom trhu. V iných krajinách a časom možno aj u nás budú k dispozícii ešte korálovo červená a šedá verzia.

Tenké rámiky boli donedávna výsadou len drahších notebookov z vyšších tried, ale práve VivoBook 15 X512 ich prináša aj do strednej triedy. Rámiky okolo displeja majú šírku len 5,7 mm a Asus pomenoval tento dizajnový prvok ako NanoEdge. Displej zaberá až 88% z plochy notebooku, čo je naozaj výborný pomer, ktorý z VivoBooku 15 robí kompaktnejšie zariadenie než ostatné 15 palcové notebooky na trhu. Podľa oficiálnych informácií sa jedná dokonca o jeden z najmenších ultrabookov s touto uhlopriečkou. Samotný displej má 15,6" palca a rozlíšenie 1 920 × 1 080 pixelov. Zobrazovač je samozrejme antireflexní, takže vás nebudú obťažovať nepríjemné odlesky a odrazy, ktoré môžu pri práci pôsobiť rušivým dojmom. Navyše výrobca pridal do displeja funkciu s názvom Splendid, ktorá má za úlohu zaistiť reálne vykreslenie farieb vo všetkých odtieňoch.

Zaujímavo je vyriešená konštrukcia, ktorej súčasťou je kĺbový mechanizmus ErgoLift, ktorý po otvorení notebooku mierne naddvihne klávesnicu a s ním aj celú zadnú stranu zariadenia. Klávesnica tak získa 2% náklon, ktorý prispieva k pohodlnejšiemu písaniu a zároveň sa zlepší prúdenie vzduchu a tým aj chladenie. Napriek tomu, že sú rozmery notebooku stlačené na minimum, nechýba plnohodnotná klávesnica typu chiclet s numerickou častou. Nízkoprofilové klávesy majú zdvih 1,4mm. Písanie aj dlhších textov je v celku pohodlné a podľa výrobcu by mali klávesy vydržať 10 miliónov úderov, čo znie solídne. Určite by potešilo aj jej podsvietenie, nehovorím teraz o nutnosti RGB podsvietenia, ale biele podsvietenie by ešte viac umocnilo prémiový vzhľad zariadenia a uľahčilo večerné písanie.

Praktické skúsenosti, zhodnotenie, záver

Vivobooku 15 X512 ponúka pomerne slušný výkon, vďaka prítomnosti procesoru Intel Core i5 8250U. Jedná sa o čipset z generácie Kaby Lake Refresh, ktorý má k dispozícii 8GB DDR4 pamäť RAM na spracovanie a beh systémových procesov. Integrovanej grafickej karte Intel UHD Graphics 620, sekunduje dedikovaná grafická karta NVIDIA GeForce MX130. Operačný systém Windows 10 disponuje úložiskom s kapacitou 128 GB SSD a na ukladanie osobných súborov, ako sú fotky, hudba, alebo filmy je určený 1 TB pevný disk. Aj keď spomenuté parametre neprodukujú výkon na úrovni plnohodnotných herných notebookov, tak externá grafická karta, predsa len ponúkne možnosť hrania aj náročnejších hier, samozrejme pri určitých kompromisoch v nastaveniach rozlíšenia a detailoch. Napríklad na stredných detailoch zvláda Call of Duty WWII a postará sa aj o plynulý herný zážitok fanúšikov hry Fornite.

Primárne zameranie notebooku je však pracovné a na tento účel postačí hardvérová výbava dostatočne. A čo by to bol za pracovný notebook, ak by nemal kvalitnú Li-Iónovú batériu s kapacitou 32 Wh. Tá by mala zabezpečiť jeho celodennú prevádzku a jej životnosť by mala byť až 3 krát dlhšia ako štandardné lítiovo-iónové batérie. Nechýba ani technológia rýchleho nabíjania, vďaka ktorej sa za 49 minút nabije batéria na 60 percent. Po približne dvoch hodinách nabíjania dosiahne 100 percentný stav. Konektivita je tiež veľmi slušná, nechýba plnohodnotný port USB-A 3.1, aj keď mohli byť kľudne dva. Namiesto toho sú tu dva staršie porty USB 2.0 a jeden USB-C na spojenie s vašim smartfónom. Na pripojenie k externému monitoru alebo televízoru je prítomný HDMI port a výbavu uzatvára čítačka kariet microSD. ASUS nezabudol pribaliť ani kvalitnú audio zostavu. Veľké reproduktory spolu s rezonančnými komorami produkujú hlbšie basy a v spolupráci s technológiou SonicMaster, sa vám budú snažiť poskytnúť ten najlepší zvukový zážitok.

Ak hľadáte kompaktné pracovné zariadenie so slušnou výbavou a zároveň nechcete za neho zaplatiť až príliš vysokú cenu, tak by ste mali ASUS VivoBook 15 X512 určite zaradiť do vášho užšieho výberu. S cenou pohybujúcou sa na úrovni 700 eur (v závislosti od výbavy) sa jedná o zaujímavý notebook s priaznivým pomerom cena / výkon.

ASUS VivoBook 15 X512 Plusy Mínusy - kompaktný dizajn - tenké rámiky - výdrž batérie - priemerná kvalita displeja - slabšia viditeľnosť na priamom slnku - chýba čítačka odtlačkov prstov

Za zapožičanie ASUS VivoBook 15 X512 ďakujeme spoločnosti ASUS.