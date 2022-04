Asus RTX 3080 TUF Gaming OC 10GB - perfektná karta na 4K hranie

To, že architektúra Amper bol významný krok pre Nvidia je už teraz dávno známe, rovnako ako problém s dostupnosťou kariet a ich niekedy "šialenou cenou"... Podľa posledných správ, sa dostupnosť kariet normalizuje, ceny začínajú pomaly padať a tak pre viacerých bude rada RTX 30XX znova viac aktuálna záležitosť.

Aj preto som sa pozrel na výkon RTX 3080 od firmy Asus, ktorá sa hodí na 4k hranie. Dnes testovaná karta nesie názov Asus RTX 3080 TUF Gaming OC. Keďže karta nie je žiadnou novinkou, dopodrobna sa architektúre nebudem venovať. Pozriem sa na prednosti TUF verzie, chladenia a výkonu v samotných hrách.

Špecifikácie, testy

RTX 3080 TUF Gaming OC Asus RTX 3080 FE FP32 CUDA Cores 8704 8704 Tensor Cores 272 272 RT Cores 68 68 Boost Clock (MHz) 1785 1710 VRAM Speed (Gbps) 19 19 VRAM (GB) 10 10 VRAM Bus Width 320 320 ROPs 96 96 TPCs 34 34 TMUs 272 272 GFLOPS FP32 31073 29768 Tensor TFLOPS FP16 (Sparsity) 124 (249) 119 (238) RT TFLOPS 61 58 Bandwidth (GBps) 760 760 TDP (watts) 320 320 Dimensions (mm) 300x127x51.7 285x112x38 Weight (g) 1398 1355

Boost clock TUF verzie je oproti Founders editon navýšený o 4,4% na 1785Mhz – keď som kartu skúšal vo viacerých hrách, frekvencia poskočila k hodnotám 1968Mhz, v Metro Exodus sa hodnoty pohybovali na úrovni 1896Mhz.

Samotná karta disponuje vylepšeným dizajnom a samozrejme chladením – prievan pasívom zabezpečujú tri Axial-tech ventilátory, ktoré majú po svojom obvode rámik. Ten by mal zabezpečiť lepší statický výkon ventilátorov. Asus, podobne ako napríklad Gigabyte, využíva opačnú rotáciu stredného ventilátora, čo by malo vo finále znížiť vibrácie chladiča a zároveň by sa nemal v pasíve udržiavať toľko prach.

Asus si dal náramne záležať na chladení – veľký pasív so 6 heatpipe dopĺňa chladič VRM.



Celkovo ide o vynikajúco chladenú kartu a aj pri niekoľko hodinovom hraní Forza Horizon 5 neprekročili teploty 57 stupňov Celzia. Väčšinu času tak išla karta v pasívnom móde – ventilátory sa totiž vypínajú ak klesne teplota pod 55 stupňov Celzia. Zostava ostávala takmer po celý čas extrémne tichá.

Grafickú kartu som mal možnosť vyskúšať v dvoch rôznych zostavách. V prvej z nich bola dostupná dokonca FE edícia 3080 na priame porovnanie.

Základom prvej bol Ryzen 5950X doplnený o 32GB RAM. Hry boli testované na 1440p pri maximálnom nastavení.

RTX 3080 Asus RTX 3080 TUF Gigabyte RTX 3070 Ti Assasins Creed Valhalla 82 fps 84 fps 71 fps Shadow of Tomb Raider 156 fps 159 fps 134 fps Horizon Zero Down 130 fps 133 fps 112 fps Death Stranding 171 fps 173 fps 142 fps Cyberpunk 2077 88 fps 90 fps 70 fps

Druhá zostava bola založená na CPU Intel i9-9900k so 16GB RAM a testy prebehli na 1080p. Na tejto zostave bolo dostupných menej hier, takže sa otestoval aj Superposition benchmark.

Asus RTX 3080 TUF Gigabyte RTX 3070 Ti Forza Horizon 5 124 fps 109 fps Ashes of Singularity Ultra DX11 38.6 fps 35.5 fps Ashes of Singularity Ultra DX12 62.1 fps 57.6 fps Superposition 8k 48.6 fps 40.2 fps Superposition 4k 111.9 fps 92.2 fps Superposition 1080p Extreme 84.2 fps 70.5 fps



Oproti Founders Edition je verzia TUF rýchlejšia o necelé 3%, čo nie je až tak veľa. Menší problém som mal aj s malou možnosťou pretaktovania. Jednoducho to vyzeralo tak, že karta ide neustálne na maximálne TPD, ktoré je výrobcom povolené a vo finále ani nemalo príliš zmysel kartu pretaktovávať. Hlavnou prednosťou karty tak ostáva hlavne lepšie chladenie a dizajn.



Chladenie



Ako som písal na začiatku, verzia TUF prichádza s vylepšením chladením, poriadnym pasívom so 6 heatpipe trubicami a troma ventilátormi. Chladenie karty je perfektné a patrí k tým najtichším, ktoré som mal možnosť vyskúšať. Do 55 stupňov Celzia beží karta v pasívnom móde a ventilátory sa ani nezapnú. Pri dlhšom hraní náročnejších hier, sa RPM ventilátorov ustálilo na úrovni okolo 1500RPM, kedy o karte príliš ani neviete. Rozdiel v teplotách medzi FE a TUF bol slušných 11 stupňov Celzia v prospech TUF Gaming OC.

Najvyššiu teplotu, ktorú som pri TUF Gaming zaznamenal bolo 61 stupňov Celzia, kedy sa ventilátory točili zhruba 1720RPM. Karta bola naozaj tichá. Ak nastavíte manuálne maximálne RPM ventilátorov, tak o karte budete samozrejme vedieť – nevidím však dôvod mať takto vysoko nastavené otáčky RPM.



V oboch prípadoch som mal možnosť porovnať chladenie voči Gigabyte 3070Ti Gaming karte, ktorá má veľmi podobné chladenie – tri ventilátory (stredný sa točí v opačnom smere) a výrez v backplate pre lepší prietok vzduchu chladičom. Teploty sa samozrejme nedajú porovnať priamo, keďže ide o inú konštrukciu ale vo výsledku bola ASUS 3080 TUF Gaming lepšie chladená a rozhodne tichšia karta.



Záver



S lepšou dostupnosťou kariet RTX 30XX svitá pre viacerých hráčov na lepšie časy. Ceny by mali rovnako aspoň kúsok klesnúť dole – takže všetci dúfajme, že sa tak naozaj stane. Dnes testovaná karta Asus RTX 3080 TUF Gaming sa skvelo hodí na 4K gaming. Ak hrávate na 1080p ani netreba priplácať za 3080 a siahnuť skôr po 3070 alebo 3070ti (tá zvládne viaceré hry na 4K, ak by ste neskôr robili upgrade).

Founders Edition karty sa už u nás ani nedajú kúpiť (maximálne bazár), avšak do týchto kariet sa príliš ani neoplatí ísť so všetkými vylepšenými edíciami.

Asus 3080 TUF Gaming OC ponúka skvelý výkon a hlavne perfektné chladenie, ktoré patrí k tým najtichším na trhu. Cenovka sa v súčasnej chvíli pohybuje na úrovni 1070-1160 eur.

Za zapožičanie RTX 3080 TUF Gaming ďakujeme spoločnosti Asus.