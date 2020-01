Asus ROG RYUO 240 – zaujme nie len cenou ale aj výkonom...

Asus so svojou značkou ROG cieli na konkrétnu skupinu ľudí a to na svojich fanúšikov. Ak sa pýtate prečo len na svojich fanúšikov, zodpovie vám to väčšinou cenovka týchto produktov. Dnes testovaný chladič sa predáva za 160 až 180 eur, čo je na 240mm chladič naozaj veľa. Otázkou ostáva, či svoju cenu dokáže vykompenzovať výkonom. A to je presne otázka, ktorú dnes zodpoviem.

Asus ROG RYUO 240 - Balenie, špecifikácie

Napriek vysokej cene, nečakajte od balenia žiadne “zázraky“. Zaujímavým prvkom na balení je akurát spôsob otvárania – ten má akési pánty a vrchná časť je stále pripevnená k zbytku balenia. Mimo to, sa celé balenie nesie vo farebnom prevedení ROG – červeno, čierne.

Ak krabicu pár krát otočíte zistíte, čo od chladiča očakávať. Z prednej strany sa vám predstaví dizajn, zadná zase prezradí špecifikácie a použité technológie u RYUO s obrázkami a krátkym popisom. Dozviete sa, že má RYUO 1.77" displej, ktorý dokáže zobraziť niektoré údaje z Asus Live dash, či RGB podsvietenie v spodnej časti CPU bloku.



Keď som testoval Asus ROG Ryujin 360 príjemne ma prekvapila prítomnosť Noctua ventilátorov a nejak tajne som dúfal, že si Noctua fany našli miesto aj k tomuto chladiču. Keď však začnete vybaľovať krabicu, zistíte, že sú tu ventilátory od neznámeho výrobcu, čo je trochu škoda. Noctua ventilátory by aspoň čiastočne vykompenzovali vysokú cenu chladiča aj pre nefanúšikom Asusu.

Ako naznačuje názov chladiča, veľkosť radiátora je 240mm, čiže ide o kompaktnejší chladič ako to bolo u Ryujin.

Špecifikácie