Asus ROG Ryujin 360 – AiO s LCD displejom 

AiO chladič má v ponuke už skoro každý výrobca chladičov (stále čakáme na ten od Noctua 😊 ) a dokonca aj firmy od ktorých by ste to možno nečakali. Jednou z takých firiem je aj Asus – firma známa hlavne výrobou grafických kariet, matičných dosiek a notebookov. Čím však môže nováčik v tejto oblasti zaujať? Výkonom, veľkosťou chladiča?

Nuž Asus to zobral poriadne zhurta a svoj chladič resp. CPU blok vybavil rovno LCD displejom. Aby nenechal nič na náhodu, na radiátor umiestnil ventilátory Noctua PPC Industrial.

Asus ROG Ryujin 360 - Balenie, špecifikácie

Ryujin 360 je najvýkonnejší chladič, ktorý Asus ponúka. Na test sa nám dostal, ako napovedá názov, chladič s 360mm radiátorom. Tým pádom balenie meria na dĺžku 40cm a je pomerne veľké a ťažké. Balenie, rovnako ako chladič, nie je úplne obyčajné. Nejedná sa o klasické otváranie hornej časti krabice, ale z papiera sú spravené akési pánty a celý vrch zapadá plynulo do spodnej časti.

Nie je to žiadny zázrak, ale aj takáto drobnosť poteší. Asus vôbec neskrýva fakt, že použil na chladenie iné ventilátory, ako svoje. Pýši sa tým, že použil jedny z najlepších ventilátorov značky Noctua – najvyššiu radu PPC Industrial. Táto informácia vám udrie do očí hneď po prvom pootočení krabice.



Vo vnútri balenia nájdete samotný chladič, tri 120mm ventilátory Noctua PPC Industrial 2000RPM, kryt na CPU blok a samozrejme príslušenstvo na montáž chladiča s návodom.



Už len prítomnosť ventilátorov v hodnote takmer 90 eur značí, že Ryujin nebude práve najlacnejší AiO chladič na trhu. Cenovka sa šplhá k závratným 300 eurám.

Špecifikácie