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ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) - Keď sa výkon stretne s odolnosťou

Kapitoly článku

Výrobca notebook, počítačov, dosiek, kedysi aj smartfónov -  ASUS patrí medzi spoločnosti s dlhou históriou. Mimochodom bolo mi cťou testovať nimi posledný vyrobený smartfón ROG Phone 9 Pro. Táto recenzia ale bude o niečom inom. Venovať sa totiž budeme notebooku - ASUS ProArt GoPro Edition (PX13). Ten na prvý pohľad zaujme balením, príslušenstvom a to som ešte nespomenul vzhľad zariadenia. 


Balenie a špecifikácia

Notebook ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) prišiel do redakcie v elegantnej čiernej krabici. Pričom v našom prípade bola aj pribalený aj prenosný kufrík, ktorý by mal pomôcť zariadeniu prežiť aj v drsných podmienkach, hlavne pri prenose. Zaujímavo pôsobili aj popruhy na krabici, čím chcel výrobca pravdepodobne zdôrazniť odolnosť(?). Hlavne aj spoluprácu s výrobcom odolnej elektroniky - GoPro, ktorú pravdepodobne asi každý pozná a nie je potrebné ho bližšie predstavovať.

ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306); Copilot+ PC
Procesor Procesor AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 3,0GHz (80MB Cache, až 5,1GHz, 16 jadier, 32 vlákien); AMD XDNA™ NPU až 50 TOPS
Grafická karta

 Grafika AMD Radeon™
RAM 128GB LPDDR5X na doske
Maximálna systémová pamäť až:128GB
Obrazovka

13,3", 3K (2880 x 1800) OLED s pomerom strán 16:10, 0,2ms doba odozvy, Refresh Rate:60Hz, 400 nitov, 500nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1,07 miliardy farieb, Overenie od Pantone, Anti-reflection(AR) display, O 70 % menej škodlivého modrého svetla, TÜV Rheinland-certified, SGS Eye Care Display, Dotyková obrazovka, (Pomer obrazovky k telu) 85%, S podporou stylusu
Úložisko

1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Konektivita

2x USB 4.0 Gen 3 Type-C, podpora zobrazovania/napájania (rýchlosť prenosu dát až 40 Gb/s)
1× USB 3.2 Gen2 Type-A (rýchlosť prenosu dát až 10 Gb/s), 1× konektor napájania
1x 3,5 mm kombinovaný zvukový konektor
1x HDMI 2.1 FRL, Čítačka kariet micro SD 4.0, Support XG MobileGC34
Ostatné

Wi-Fi 7(802.11be) (Trojpásmový) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Verzia Bluetooth® sa môže meniť s rôznymi verziami OS.)

73 Wh, 4S1P, 4-článková lítium-iónová

Zabudovaný reproduktor
Zabudované mikrofónové pole
Technológia Smart Amp, N/A

FHD kamera s funkciou IR na podporu Windows Hello
Rozmery 29.82 x 20.99 x 1.58 ~ 1.77 cm
Hmotnosť

1.39 kg
Stránky produktu https://www.asus.com/sk/laptops/for-creators/proart/proart-gopro-edition-px13-hn7306/
Orientačná cena 2600€

V balení nájdete okrem notebooku samozrejme aj nabíjačku, tá obsahuje proprieratný konektor. Oproti USB-C pôsobí masívne s tým, že by mal toho zniesť oveľa viac. Popri tom nájdete dokumentáciu. Takže taká klasika.

Tagy ASUS ProArt MIL-STD 810H ASUS ProArt GoPro Edition Ryzen AI ASUS ProArt Creator Hub kompaktný notebook
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