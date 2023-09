Asus GT502 Noctua edition

Kto čítal moju recenziu na skrinku Asus GT502, vie že som Asus odporučil, aby sa zamysleli nad Noctua editon verziou tejto skrinky. Skvelo by to doplnilo portfólio grafických kariet. Nech pozerám na web ASUS, žiadnu takúto skrinku som doteraz nenašiel :) Dokonca nikde ani žiadna správa o tom, že by sa niečo obdobné chystalo...Tak neostávalo nič iné, len si GT502 Noctua edition spraviť doma. Ako to celé dopadlo a či by predsa ASUS nemal o tomto kroku uvažovať uvidíte v dnešnom krátkom článku.

Skrinka

Z nadpisu aj popisu je jasné kto bude dnes hlavným aktérom…ASUS GT502 a Noctua. Skrinka GT502 je pre mňa veľmi vydarenou dual chamber skrinkou a nie len kvôli chladeniu, či možnosti schovať radiátor vodného chladenie/AiO do druhej komory. Skrinka nemá zbytočné podsvietenie, do skrinky je pekne vidieť z boku aj z prednej strany a pre tých, čo neustále pracujú so skrinkou, sú tu skvelé 2 držiaky na vrchu...

O skrinke (o plusoch a mínusoch) sa môžete viac dočítať v našej recenzie.

Idea, Build

O čom má byť tento build je asi jasné, Noctua editon = o chladenie skrinky sa postarajú výhradne Noctua ventilátory a to v klasickej hnedej farbe (ideálne s ideou, že by ste mali k dispozícii aj Noctua edition GPU).

Pôvodná myšlienka bola, že zoženiem RTX ASUS 3070 Noctua edition, ale toto sa ukázalo ako nesplniteľná vec. Karta sa už nikde nedá kúpiť a bohužiaľ s tým nevedeli pomôcť ani ASUS, ani Noctua (aj keď sa snažili). Na RTX 4080 Noctua edition nebol budget ani náhodou... Nakoniec prišlo na riešenie a vlastne náhodou. V skrinke so všetkými ventilátormi a káblami som našiel starý držiak na ventilátory z Prolimatech MK-26, čo mi vnuklo myšlienku aby na grafickej karte Gigabyte RTX 3070Ti ostal len chladič a zospodu primontovať Noctua ventilátory – presnejšie NF-P12 PMW. Vo finále sú teploty 3070Ti rovnaké ako pri 3070 Noctua Edition (jadro aj napájanie) – pri 900 RPM. O vetranie skrinky sa postarajú zase ventilátory Noctua NF-S12A ULN – po 3 kusy dole aj hore a rovnaký typ ventilátora pôjde aj na odsávanie vzduchu za chladičom. O chladenie sa zase postará chladič Asus Ryujin II 360...

Finálna zostava

Podľa mňa, ASUS GT502 Noctua edition vyzerá perfektne... Ak by ASUS naviazal spoluprácu s Noctua a skrinku by dodával s ventilátormi, mohol by byť toto trhák (samozrejme ak by sa trochu vyhrali s cenou). Ak si skrinku doplníte o ventilátory ako som spravil ja, cena okamžite vyletí o približne 200 Eur, čo je v podstate šialené :)