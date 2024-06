Asus GT302 – keď kvalitu nemusíte hľadať u etablovaných výrobcov

Keď sa vysloví meno Asus, asi si túto firmu nespojíte ihneď s PC skrinkami. Skôr Vás napadnú dosky, grafické karty...Od Asus som recenzoval skrinku GT502, ktorá ma extrémne milo prekvapila. Keď prišla možnosť pozrieť sa na novinku GT302 povedal som áno. Sám som čakal, či bude táto skrinka rovnako dobre spravená ako vyššie očíslovaná GT502.

Asus GT302 - Predstavenie, špecifikácie

Popravde som nikde nehľadal logiku číslovania Asus skriniek, či je vlastne 502 v hierarchii vyššie ako 302 alebo nie. S týmto som išiel aj do testu 302, resp. som nechcel aby nižšia/vyššia verzia hrala nejakú rolu v rozhodovaní (Asus nemá v portfóliu desiatky skriniek, kde by sa niečo takéto dalo brať do úvahy).

Špecifikácie skrinky sú veľmi pozitívne – od možnosti namontovať do skrinky 7 ventilátorov (120 alebo 140mm), použiť grafické karty s dĺžkou 407mm, chladiče s výškou 165mm, či montáž dosky od mITX až po EATX.

Asus do skrinky dáva od výroby 4x140mm ARGB ventilátory so slušným prietokom 115CFM alebo 195m3.