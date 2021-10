Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB - dobrý výkon s A-RGB podsvieteným 

V portfóliu Arctic chladičov nájdete dva A-RGB chladiče: Liquid Freezer II 240 a 360. Ako napovedá názov, rozdiel je vo veľkosti radiátora - prvý spomenutý má radiátor o veľkosti 240mm, druhý 360mm.

A-RGB verzia si ponechala všetko z „obyčajnej“ verzie (aj to dobré, aj to zlé), navyše tu nájdete A-RGB ventilátory, ktoré viete ovládať priamo cez dosku alebo cez nejaký A-RGB ovládač – napríklad ten od Arcticu, ktorý stojí 16.99 USD. Vo finále však na to poslúži aj hocijaký iný...

Liquid Freezer II sa asi najviac chváli chladením napájania dosky pomocou malého 40mm ventilátora, na ktorý dostanete od Arctic doživotnú záruku – ako sa dočítate na webe výrobcu: v prípade, že ventilátor prestane fungovať, customer service vám zadarmo pošle nový ventilátor.

Dizajn, špecifikácie



Od výroby príde Freezer II s namontovanými ventilátormi, rovnako ako je tomu u klasickej verzii - to vám vo finále ušetrí zopár minút práce pri samotnej montáži chladiča. Arctic sa síce chváli, že ide o ventilátory s vysokým statickým tlakom, avšak hodnota 1.85 mm H2O pri 2000RPM nie je popravde žiadna sláva. Pomerne starý ventilátor Noctua NF-F12 vyprodukuje statický tlak 2,61mm H2O pri menších otáčkach - 1500RPM. Tak či onak, P ventilátory (ako ich označuje Arctic) by mali mať dostatočný výkon.



Pomerne veľkú výhodu má Liquid Freezer II v tom, že dokáže chladiť napájanie dosky, čo sa rozhodne hodí v skrinkách s minimálnym prietokom vzduchu. Popravde však dizajn CPU bloku nemusí vyhovovať každému – osobne mi pripomína futuristickú vesmírnu loď. Či sa vám hodí do zostavy musíte posúdiť sami.



Dizajn je však jedna vec a funkčnosť druhá. Malý, 40mm ventilátor, dokáže ochladiť pasívy na VRM o približne 11 stupňov Celzia (výrobca deklaruje až 15 stupňov Celzia), čo je celkom dobrý výsledok.

Najväčšou, doslova hlúposťou tohto chladiča sú lepiace dištančné podložky – niečo, čoho sa mal Arctic zbaviť už dávno. V balení nájdete síce 16 kusov podložiek ale to vám stačí na dve premontovanie na iné dosky. Tieto papierové podložky sa totiž lepia z oboch strán dosky.

Špecifikácie