Amazfit Verge GTS - hodinky s perfektným OLED displejom a dlhou výdržou

Do redakcie nám tentokrát dorazili športové Androidové hodinky Amazfit GTS. Okrem dizajnu vynikajú aj kvalitou spracovania.

Úvod

Ako obyčajne Amazfit balí hodinky do pekného biela balenia, kde okrem hodiniek a návodu nájdeme ešte magnetickú nabíjačku. Adaptér do siete už štandardne chýba.



Oproti minule testovaným Verge Lite majú nielen vyššiu cenu ale výrazne lepšie spracovanie. Hodinky ma pozitívne prekvapili použitými materiálmi. Výrobca siahol na kombináciu hliníka a polykarbonátu. Hliník lemuje mimochodom ciferník. Náramok je vyrobený z polyméru. Remienky sa vyrábajú vo viacerých farebných verziách – presnejšie až v 6. Výhodou je, že náramky aj v tomto prípade možné meniť. Hneď na úvod chválim pružnosť priloženého ramienka, čo spolu s nízkou hmotnosťou hodiniek, len 24.8 gramu, zabezpečí to, že hodinky na ruke prakticky necítite. Pocitovo sú výrazne ľahšie než Apple Watch Series 3 či Honor Watch Magic I. Spracovanie ocele je na vysokej úrovni, čo už aj u tohto výrobcu býva zvykom. Brúsený hliník je jemný na dotyk a ostré hrany na nej nenájdete. Polykarbonát je na druhej strane skutočne drsný.



Na boku hodiniek nájdeme jediné tlačidlo, ktoré slúži ako ovládací prvok. Pomocou tohto tlačidla hodinky zamkneme alebo odomkneme. V aplikácií je toto tlačidlo čiastočne programovateľné. V mojom prípade som dlhším podržaním vyvolal „pingnutie telefónu“. Okrem toho si viete pod tlačidlo uložiť napríklad vyvolanie notifikácií či prehrávač hudby. Predpokladám, že budete voliť práve jednu z týchto možností. Zospodu hodiniek nájdeme konektory na nabíjanie spolu s magnetom a senzor na meranie tepu.

nastavenie ciferníka

Absolútnou dominantou hodiniek je skvelý 1.65“ AMOLED displej s rozlíšením 384×442 pixelov, ktorý sľubuje 100% pokrytie gamutu v norme NTSC. Tvar ciferníka hodiniek ako z oka vypadol hodinkám Apple Watch, takže na diaľku si ich môžete bez problémov pomýliť. Displej je krytý sklíčkom Corning Gorilla 3. Displej musím vychváliť, pretože poskytuje skvelú farebnosť, kontrast a vysoký jas. Používanie v lete na slnku nebude žiaden problém. Hodinky sú tiež vybavené senzorom, takže vedia jas nastavovať automaticky. Aj pri najnižšom jase je displej stále čitateľný. Vďaka tomu, že výrobca siahol po AMOLED displeji, rovnako ako nové Apple Watch, aj tieto hodinky podporujú funkciu „always-on-display“. Počas always-on módu zobrazujú dátum (vrátane dňa), čas a krokomer. Displej je ale o level lepší než v minulo testovaných hodinkách – Verge Lite.

Operačný systém je postavený na báze AmazfitOS ale inštalovanie aplikácií 3. strany nie je oficiálne možné. O celú správu hodiniek sa správa aplikácia Amazit. Hodinky spolupracujú ako s Androidom tak iOS. Hodinky podporujú oznámenia zo Skypu, SMS či Facebooku a iMessage, avšak podpora mailov absentuje úplne. Nechýba však podpora hovoru, ten síce nie je možné zdvihnúť ale odmietnutie hovoru možné už je. Pripomienkovač z kalendára podporovaný nie je. Malým mínusom je absentujúca podpora lokálnej diakritiky, toto obmedzenie je možné obísť na Androide, ak obchod+ telefón prepnete do taliančiny a natiahne sa do hodiniek iný firmvér. Následne môžeme hodinky prepnúť späť do slovenčiny. Čo ma prekvapilo, že hodinky dostali rovno 3 aktualizácie a bola výrazne povýšená verzia systému. Pribudla napríklad možnosť zmeniť nastavenie „always-on“. Po novom si viete vybrať tiež analógové hodinky.



Aplikácia Amazfit je v celku prepracovaná, avšak ani v tomto prípade ju bez účtu (aspoň Facebooku) nemôžete používať. Následne (po prihlásení do Facebook účtu) sa vám vytvorí Xiaomi účet. Inak na rozdiel od minule testovaných hodiniek Verge Lite má síce aplikácia iný názov alebo veľmi podobný vzhľad. Ovládanie je až na pár výnimiek identické.

minimálny jas