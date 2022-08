AmazFit NEO - správny návrat do minulosti

Fitnes náramkov, hodiniek a iných smart wearables zariadení je na trhu veľa. A tým veľa myslím skutočne veľa. Desiatky či možno stovky. Zorientovať sa medzi nimi je problém. V zásade veľa z nich ponúkajú to isté, len v inom kabáte. Ak nemáte vybranú konkrétnu značku, presnú funkcionalitu alebo cenu, skutočne zoznam možných kandidátov je veľmi veľký. Občas ale niekto z toho veľkého množstva vystúpi a ponúkne na trh niečo trochu iné, niečo odlišné čo hneď udrie do očí. A čo je hlavné, táto „inakosť“ nemusí hneď odľahčiť váš účet o pár desiatok, alebo stovák eur. A o tom Amazfit Neo sú. Prinášajú retro vzhľad (starším ročníkom bude známy), smart funkcie a kúpite ich za približne 20€.

Amazfit NEO – Balenie a skúsenosti



Strohé, jednoduché, plniaci účel obalu. Asi tak by som zhrnul pohľad na balenie z vonku. Pohľad na obal spríjemňuje veľký nápis Amazfit Neo, ktorý mení farbu písma pri zmene dopadu svetla naň. Ešte tu je jeden prvok na prednej strane obalu, ktorý sa snaží vylepšiť dojem z neho. Kruhová grafika, ktorá ma tvar stromových letokruhov. Kruhy sú mierne vystúpené.



Vnútro balenia sa nesie v rovnakej jednoduchosti ako obal. V balení sa nachádzajú hodinky, nabíjací káblik a manuál. Nič viac, nič menej.



Amazfit NEO – skúsenosti



Pre výber hodiniek Amazfit Neo som sa rozhodol kvôli WOW efektu. Samozrejme hlavným kritériom boli aj isté smart funkcie, ale pri výbere zavážil práve vzhľad. A tej je naozaj „retro“. Ako dieťa 80/90tych rokov som slintal nad striebornými hodinkami Casio s modro podsvieteným displejom v tme. Našťastie tu prišli vietnamské tržnice a „fejky“ týchto hodiniek tam stáli par korún a tak som si ich mohol dovoliť kúpiť. Samozrejme tej cene odpovedala aj kvalita, ta bola otrasná, ale mal som chrómové hodinky s modro podsvieteným displejom. Digitálky začali vládnuť svetu 😊 Ďalším ošiaľom boli digitálky s kalkulačkou. O pár rokov sa na trh dostali legendárne hodinky Casio F91W, z ktorých vzhľadovo vychádzajú Amazfit NEO.



Dnes je stále tieto „retro“ hodinky možné kúpiť v originálnom prevedení, ale doba sa posunula a do popredia sa dostali hodinky/náramky so smart funkciami. Ja osobne som dlhé roky preferoval smart fitness náramky Mi Band, kvôli výbornej výdrži na nabitie, dobrou čitateľnosťou na slnku, malým rozmerom a pre mňa postačujúcou funkcionalitou. Keď sa mi pokazili posledné Mi Band 4, tak som bol rozhodnutý pokračovať v tradícií a ísť do aktuálneho modelu Mi Band 7. No ešte predtým ako som v nemenovanom eshope ich vložil do košíka, som si pozrel aktuálnu ponuku smart hodiniek/náramkov. A vtedy som narazil na Amazfit Neo. Bola to láska na prvý pohľad 😊. Dizajn hodiniek z pred 30 rokov, ponuka základných smart funkcií, dlhá výdrž na batériu, modré podsvietenie displeja... Tomu som nemohol odolať. Hodinky okamžite mierili do košíka a Mi Band-y putovali z neho preč.



Na prvý pohľad sú to staré známe „digálky“. Pri pohľade na ne, vôbec nič nenaznačuje nejakú spojitosť s niečím moderným. Ale obal v tomto prípade klame. Aj keď vizuálne hodinky spadajú do obdobia z pred niekoľkých desiatok rokov, tak ponúkajú takmer všetky moderné smart funkcie. Amazfit Neo merajú tep, kroky, prejdenú vzdialenosť, kvalitu a dĺžku spánku, spálene kalórie, ponúkajú meranie športových aktivít ( beh, chôdza cyklistika), hodinkové funkcie (dátum, stopky, budík, upozornenia (prichádzajúci hovor, SMS, Messenger...).



Na využitie smart funkcií a pokročilejšieho nastavenia je nutné si stiahnuť aplikáciu ZEPP. V nej je možné nastaviť napríklad, ktoré notifikácie chcete na hodinkách zobraziť, budík, skontrolovať si údaje o spánku, meranie histórie tepu...

Tu by som chcel upozorniť, že hodinky sa pri prvom spustení potrebujú pripojiť ku aplikácií ZEPP. Je nutné hodinky spárovať aspoň na začiatku. Odporúčam si aplikáciu ale ponechať aj po prvotnom nastavení, nakoľko bez nej sa nedostanete ku veľkej časti nastavení hodiniek - nenastavíte si napríklad ani budík.



Hodinkám chýba momentálne celkom populárne meranie okysličenia krvi. Najpopulárnejšia funkcia, meranie tepu hodinky majú a je celkom presné, aspoň v porovnaní s non-profi zariadeniami. Meranie hodiniek som porovnal v lekárni zakúpenom oxymetry a tlakomerom. Upozorňujem, že ide o zariadenia, ktoré nie sú certifikované a kalibrované a teda slúžia len na informatívne účely.

Výsledky merania:

Tep

Meranie #1 Meranie #2 Meranie #3 AmazFit NEO 75 76 75 Oxymeter 79 71 78 Tlakomer 79 76 79



Ako správne retro digitálky, majú Amazfit Neo monochromatický displej. Väčšia časť displeja slúži na zobrazenie aktuálneho času a dátumu. Vo vrchnej časti displeja sa malými písmenami a číslami zobrazuje aktuálna funkcia. Napríklad budík, stopky, kroky, tep, prejdená vzdialenosť, spálené kalórie atď. Ku lepšiemu zorientovaniu akú máte aktuálne zobrazenú funkciu dopomáha aj piktogram, ktorý je umiestnený v ľavom hornom rohu v kruhovom výreze.



Aplikácia na ovládanie hodiniek sa volá ZEPP. Ide o aplikáciu ku smart zariadeniam od Amazfit. Na hlavnej obrazovke sa nachádzajú údaje o spánku, prejdených krokoch, meraní srdcového tepu, spálených kalóriách a počet dosiahnutých PAI bodov. Ak ste sa ešte nestretli s pojmom PAI, tak je to funkcia ktorá je akýmsi ukazovateľom fyzickej aktivity. Systém PAI funguje na princípe vyhodnocovania algoritmov fyzickej námahy. Odmenou za splnený cieľ je PAI bod. Ideálnym týždenným cieľom je dostať aspoň 100 PAI bodov. PAI body majú dopomôcť udržiavať zdravú fyzickú aktivitu a telo v čo najlepšej kondícií.



Druhá záložka sa volá Zdravie a nachádzajú sa tu informácie zo športových aktivít, nastavenie cieľa počtu krokov, spálených kalórií, váhy alebo dĺžka spánku.



V tretej záložke sa nachádzajú rozšírené nastavenia pre hodinky, ciele, aktivity a iné.



Čo mi v aplikácií chýba, je možnosť zobrazovania mena volajúceho, presnejšie nastavenie dĺžky zobrazenia. Na hodinkách meno volajúceho sa zobrazí iba na pár sekúnd a potom sa tam zobrazí „incoming call“. Väčšinou hodinky slúžili na upozornenie, že niekto volá. Kto volá, som si pozrel až po vytiahnutí telefónu z vrecka. Všeobecne upozornenia a ich nastavenie pre tieto hodinky v aplikácií by som vylepšil. Prichádzajúce maily, SMS správy, Facebook, Messenger, WhatsApp upozornenia na hodinkách zobrazilo iba ako „new message“ a piktogram loga aplikácie. Piktogram loga väčšinou zobrazuje iba základne logo pre aplikácie a tak až pozretí na telefón som zistil, ktorej aplikácie sa správa týkala.



Zo začiatku som s týmto „neduhom“ bojoval, ale po pár dňoch som si zvykol. Rozšírenejšie nastavenie pre upozornenia ide napríklad cez aplikáciu tretej strany „Notify for Amazfit&Zepp“.