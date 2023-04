Alternatívne chladenie GPU alebo inak povedané, čo sa stane keď swapnete ventilátory

Stále neviem zabudnúť na dobu, keď kupovanie GPU chladičov, bolo rovnako štandardné ako kúpa CPU chladičov - Accelero S2, Accelero Xtreme III, Zalman VF3000, Gelid Icy Vision, Raijintek Morpheus, či taký Thermalright Shaman. Všetko to boli chladiče, čo priniesli výrazne lepšie chladenie ako výrobcom dodávaný chladič. Výrazne znamenalo kľudne aj 15-20 stupňov Celzia. Nehovoriac o pasívoch na VRM od Thermalright...Popravde mi tá doba niekdy chýba...Dnešné chladiče GPU sú dostatočné a efektívne pre všetky použitia a 2 alebo 3 vrtuľová verzie nechýbajú takmer u žiadneho výrobcu. Takže vyberať vo finále máme z čoho. Ale ak nechcete ísť do vodného chladenia, ktoré dramaticky zníži teplotu, je tu šanca na lepšie teploty len tým, že vymeníte ventilátory na grafickej karte? Táto otázka mi nedala pokoj už dosť dlhý čas a keďže sa na trhu neobjavil žiaden GPU chladič - posledným výrobcom, ktorý to myslel ešte vážne bol Raijintek s chladičom Morpheus 8069, ktorý podporuje radu RTX 30XX (aj keď o podpore 3070 alebo 3070Ti sa nehovorí). Problémom tu je však cena, ktorá sa vyšplhala na 149 Eur (chladič je bez ventilátorov, čiže finálna cena bude ešte vyššia).

Plán bol jasný: pri grafickej karte Gigabyte RTX 3070Ti OC Gaming prepoužijem pasív, ktorý má karta pomerne dobrý a postupne dám na pasív 80 a 92mm ventilátory od rôznych výrobcov. Do testu som chcel zaradiť aj spomínaný Raijintek ale výrobca sa testu zúčastniť nechcel.

Týmto by som sa chcel poďakovať nasledovným výrobcom, ktorý sa testu zúčastnili a poslali svoje ventilátory: Noctua, Silverstone, Arctic. Všetci výrobcovia poslali aj 80 aj 92mm ventilátory: Noctua NF-A8 Chromax, Noctua NF-A9 Chromax, Silverstone FN80, Silverstone AirSlimmer 90, Arctic P8, Arctic P9.

Kartu do testu dodala spoločnosť Gigabyte.

Noctua NF-A8 Chromax Rozmer 80x80x25 mm Max. otáčky 2200 RPM Max. hluk 17.7 dB(A) Max. prietok vzduchu 55,5 m³/h Max. statický tlak 2,37 mmH₂O Cena okolo 23 Eur Noctua NF-A9 Chromax Rozmer 92x92x25 mm Max. otáčky 2000 RPM Max. hluk 22.8 dB(A) Max. prietok vzduchu 78,9 m³/h Max. statický tlak 2,28 mmH₂O Cena okolo 24 Eur Silverstone FN80 Rozmer 80x80x25 mm Max. otáčky 2000 RPM Max. hluk 22,9 dB(A) Max. prietok vzduchu 47,2 m³/h Max. statický tlak 1,86 mmH₂O Cena okolo 11 Eur Silverstone AirSlimmer 90 Rozmer 92x92x25 mm Max. otáčky 2500 RPM Max. hluk 32 dB(A) Max. prietok vzduchu 77,7 m³/h Max. statický tlak 2,29 mmH₂O Cena okolo 11 Eur Arctic P8 Rozmer 80x80x25 mm Max. otáčky 3000 RPM Max. hluk 22,5 dB(A) Max. prietok vzduchu 39,8 m³/h Max. statický tlak 1,9 mmH₂O Cena okolo 9 Eur Arctic F9 Rozmer 92x92x25 mm Max. otáčky 1800 RPM Max. hluk 23,5 dB(A) Max. prietok vzduchu 73 m³/h Max. statický tlak 1,35 mmH₂O Cena okolo 9 Eur

Testovanie prebiehlo pri nasledovnom zložení ventilátorov: Pri 80mm verziách to vychádzalo na štyri ventilátory, pri 92mm zase na tri kusy. Posledným testom bude zase mix 80 a 92mm ventilátorov, tak aby som maximálne pokryl samotný pasív.

Arctic P8/Arctic P9

Noctua NF-A8/Noctua NF-A9

Silverstone FN80/Silverstone AirSlimmer 92

2x Noctua NF-A8/2x Noctua NF-A9

Ako vidno z tabuľky aj grafu, zámena ventilátorov má zmysel (či už 80 alebo 92mm ventilátory) a dosiahnete tak oveľa lepšie chladenie pri každom nastavení. Najvýkonnejším riešením sa ukázalo pokrytie celého pasívu ventilátormi – toto môže byť u každej karty samozrejme iné a teoreticky aj rozloženie ventilátorov. V prípade Gigabyte 3070Ti 8GB Gaming to boli po bokoch umiestnené 80mm ventilátory a v strede zase 92mm ventilátory.

Vo finále som teda kvôli maximálnemu výkonu ponechal Noctua ventilátory v zložení 2x 92mm a 2x 82mm. Pri takomto setupe a nastavených otáčkach 1000RPM, sa pri hraní hier FIFA 23, či Company of Heroes 3 nevyšplhala teplota nad 42 stupňov Celzia, pri izbových 23 stupňov Celzia.

Víťazov tu máme viacero...

Celkový víťaz

Celkovým víťazom sa z pohľadu výkonu stala Noctua v oboch testovaných prípadoch, druhé miesto si podelia Arctic a Silverstone. Silverstone FN80 podal veľmi slušný výkon v prvom teste, Arctic F9 zase v druhom.

Víťaz cena vs. výkon

Ak zoberieme do úvahy aj cenu, víťazom sa stáva však Arctic – toto riešenie stojí o 60% menej ako ventilátory od Noctua, pričom v priemere podáva zhruba o 3,7 stupňa horšie výsledky (priemer 80 a 92mm verzií). Pri 92mm verzii to je dokonca len 1,2 stupňa Celzia.

Víťaz v teste 80mm ventilátorov

Čisto z pohľadu výkonu, vyhráva toto kolo Noctua. Veľmi príjemným prekvapením boli ventilátory Silverstone, ktoré porazili Arctic, čo som osobne nečakal. Predpokladal som, že tvar lopatiek Arctic P8 spraví svoje ale nebolo tomu tak.

Víťaz v teste 92mm ventilátorov

Tu opäť vyhráva Noctua, v tesnom závese sú Arctic ventilátory. AirSlimmer od Silverstonte v tomto teste prepadol za svojou konkurenciou (stále lepšie ako default ventilátory)

Len pre zaujímavosť

Najtichšie kombo

Arctic P8

Najhlučnejšie kombo

Silverstone AirSlimmer

Ak by ste rozmýšľali nad podobnou zámenou AirSlimmer 90 by som vynechal – dosiahnete síce lepšie výsledky ako stock ale ventilátor je pri vyšších otáčkach už veľmi hlučný.

Záver

Popravde, meniť ventilátory nemá až tak veľký zmysel, ak teda nie ste fanúšikom chladenia a takýchto nápadov :) Ako som napísal predtým, súčasné chladiče sú dostatočné a potreba znížiť teploty tak ako v minulosti tu už nie je. Tak, či onak sa dá za relatívne normálne peniaze dosiahnuť lepšie chladenie a aj tichšie chladenie. Jediný problém môže byť regulácia - nie každá karta dokáže utiahnuť pripojenie takýchto ventilátorov priamo na GPU, nie každá doska podporuje konštantné RPM a veľakrát sa otáčky musia odvíjať od teploty CPU (napríklad pri určitej teplote ide krivka ventilátorov na 100%).

Čiže takéto riešenie má svoje plusy aj mínusy ale ak máte radi experimenty tak smelo do toho a kľudne sa nám pochváľte so svojimi výsledkami v komentároch.