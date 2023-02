Alphacool Core Hurricane set – keď sa vám nechce vyskladať vodník

Alphacool je na našom trhu známa firma v oblasti chladenia – či už pre ich pomerne dobré AiO riešenia alebo pre jednotlivé komponenty vodného chladenia. Aj keď sú súčasné vzduchové chladiče (aj pre CPU aj GPU) viac než dostatočné, vodník je dlhodobo lákadlom nízkych teplôt a potenciál pre extrémne pretaktovanie. Lenže vyskladať to správne spomedzi toľkých komponentov a značiek môže byť pre začínajúcich „vodníkárov“ celkom aj problém.

Toto dobre vedia aj v Alphacool a preto vo svojej ponuke majú sady, ktoré tento problém vyriešia za vás. Dostal som možnosť pozrieť sa na sadu Core Hurricane 360 XT45 s pevnými akrylovými trubicami. Táto sada je aj kvôli nim vhodná už pre niekoho, kto o vodníkovi počul alebo už má niečo naštudované o vodnom chladení.

Balenie

Ako som naznačil vyššie, tento set je kompletným setom na vyskladanie vodného okruhu. Samozrejme neobsahuje blok pre GPU – ten treba dokúpiť zvlášť.

Obsah balenia je pomerne dlhý a nájdete tu:

- CPU blok: Eisblock XPX Aurora Edge

- Expanzná nádoba Aurora D5 250mm

- Pumpa: VPP Apex

- Radiátor: NexXxos XT45 360mm v2

- 3x 120mm ventilátory Rise Aurora

- 4x akrylové pevné trubice

- 6x 16mm G1/4 fittingy

- 2x G1/4 L fittingy

- 1l náplň

- Nádoba na plnenie kvapaliny

- Pílka na rezanie trubíc

- Pomôcka na orezanie trubíc

- Pomôcka na ohýbanie trubíc

- Silikón na ohýbanie trubíc

- aRGB ovládač

- 24PIN jumper

- Konektor: PMW na 3x PMW

Pumpa Apex je v portfóliu Alphacool novinkou a priamo nahrádza pumpu VP755. Apex je v podstate už štvrtým pokusom Alphacool o úsešný clon D5 pumpy. Aj ked V3 už bola na tom oveľa lepšie, kazivosťou nebola stále na tom najlepšie.

V balení je toho naozaj veľa...rozbaľovanie setu mi prišlo ako vianočná akcia :)

Ako vidíte je tu doslova všetko aby ste si okruh vedeli vystavať a nebude treba nič dokupovať. Jediné čo mi tu chýba je nejaký lepší návod ako vodníka vystavať. Ak je toto určené pre niekoho kto s vodou začína, bolo by fajn mať v rukách manuál a nejaké tie tipy a triky. Minimálne by bolo super ak by Alphacool doplnil kresbu ako prepojiť jednotlivé komponenty (In vs Out a je jedno či pri použití okruhu len pre CPU alebo CPU a GPU, poprípade viac radiátorov). Ak to tak nebolo myslené, stačilo by na krabicu doplniť skill level alebo niečo podobné.

Pílka sa bude dať vo finále použiť aj inak ako len na rezanie trubíc :) Niečo ako Noctua skrutkovač pribalený k chladičom...

Vľavo expanzná nádoba s pumpou, Vpravo zase CPU blok - obe disponujú RGB podsvietením

Skladanie, fotky

Trubky sa dajú rezať aj bez použitia fialovej výplne. Samozrejme tlačiť pílkou treba s rozumom

Ventilátory sú na maximálnych RPM hlučné (2500 RPM) avšak vyprodukujú statický tlak o výške 3,17mm H2O s prietokom 118,9m2. Vo finále ich môžete kľudne zregulovať. Plný výkon nie je treba ani pri chladení CPU a GPU v jednom okruhu (Ak nechladíte najvýkonnejšie komponenty)

Podsvietenie je naozaj pekné. Ak čítate moje recenzie, viete, že RGB nie je moja šálka kávy ale tu sa mi to vyslovene páčilo. Ak podsvietenie nechcete, jednoducho nezapojíte káblik.

Ak potrebujete dostať do okruhu viac kvapaliny, v balení nájdete vyššiu trubku, ktorá sa dá v expanznej nádobe vymeniť

Keďže iný okruh ani pumpu doma teraz nemám, set som musel porovnať s najvýkonnejším AiO na trhu a tým je chladenie Asus Ryujin II 360 s Noctua ventilátormi.

Predpokladám, že väčšina ľudí takýto výsledok očakávala. Custom loop bude vždy o pár stupňov lepší ako AiO a keďže obe chladenia mali rovnako veľké radiátory (Alphacool set má hrubší radiátor) príliš veľký rozdiel tam nemohol byť. Výhoda custom vodníka sa ukáže až keď do okruhu zapojíte grafickú kartu. Plusom je, že Alphacool zmenil aj konštrukciu pumpy vďaka čomu sa mali znížiť vibrácie – nie že by ste ich pri maximálnych RPM necítili ale je to úplné minimum (najvyššie otáčky sú 4500RPM).

K setu len toľko, že ak by ste doňho chceli ísť a chladiť len CPU, otáčky pumpy 4500RPM sú úplne zbytočné. Najnižšie kam Alphacool odporúča s RPM ísť je 2500 alebo inak povedané minimálne 8V a tam by som s nastavením aj mieril. Ako mi potvrdil zástupca Alphacool, môžete ísť aj nižšie ale tu sa už výrobca nezaručuje za životnosť pumpy.

Záver

Hurricane set je dobrým štartovacím balíkom ako pre začiatočníkov tak aj pre skúsenejších (a možno trochu lenivých) „vodníkov“. Prvá skupina sa môže trochu so zostavovaním okruhu potrápiť – v balení nie je žiaden extra návod, ktorý by pri skladaní nejak pomohol a to mi asi na celom sete vadí najviac. Je mi jasné, že do vodníka by sa asi nemal púšťať niekto, kto o tom netuší nič, ale set tu je asi aj na to aby som nemusel nič vyberať? Myslím, že toto je asi to najmenej, čo by hociktorý výrobca do takýchto setov mal zakomponovať.

Výkon tohto setu sa popierať nedá a uchladíte s ním hociktorú zostavu. Plusom je prítomnosť novej pumpy Apex, ktorá má oproti predchodcovi zopár vylepšení...

Ak však chcete chladiť len CPU, popravde tento set bude pre vás zbytočný a radšej by som išiel do lacnejšieho riešenia a to AiO. Na výber je tu zopár chladičov, ktoré sú výkonovo na tom veľmi dobre: spomínaný Asus Ryujin, NZXT alebo Lia Li Galahad.

Za zapožičanie setu Core Hurricane do testu ďakujeme spoločnosti Alphacool