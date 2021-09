ADO A20F – najštýlovejší, lacný, e-fatbike na trhu?

Značka e-bikov ADO je u nás pomerne populárna – tento výrobca má v portfóliu klasicky vyzerajúce e-biky s batériou umiestnenou na ráme/ v ráme ale aj také, za ktorými sa otočí väčšina ľudí. Dobrým príkladom je relatívna novinka v portfóliu tohto výrobcu: e-fatbike s označením A20F. Garantujem vám, že sa za vami otočí väčšina ľudí, okolo ktorých pôjdete.

Balenie, príslušenstvo



ADO A20F je skladateľný e-bike, takže krabica je na šírku/dĺžku rovnaká ako na výšku. Hmotnosť tohto fatbiku dosiahla 29 kilogramov, celé balenie má takmer 35 kilogramov – pri prenášaní krabice sa potešíte aj vy aj kuriér 😊. Všetky hlavné časti e-biku sú chránené tenkou bielou penou. Takéto balenie sa javí ako dostatočné, cestu z Poľska prežil A20F bez problémov.



Aby ste sa dostali k samotnému biku, musíte prestrihnúť zopár sťahovacích a lepiacich pások. Zloženie rámu je jednoduchá záležitosť, ktorá zaberie pár sekúnd. Horšie to je s tyčou riadidiel – jej poskladanie nie je práve intuitívne (tu som musel vytiahnuť návod) a predpokladám, že jej zloženie bude trvať dlhšie asi každému (ak teda skladáte svoj prvý bike).

Do príslušenstva sa dostali plastová pumpa (veľa šťastia s fúkaním kolies resp. túto pumpu hoďte rovno do koša), držiak na telefón, nabíjačka, dva inbusové kľúče a univerzálny kľuč. Na základný servis postačujúce.

Plusom ADO e-bikov je aj USB krabička priamo na riadidlách - cez ňu si dokážete nabíjať smartfón.